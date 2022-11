Ação foi realizada em conjunto com o Instituto Anjos Maura de Oliveira, Operação Lei Seca, Operação Segurança Presente e Polícia Rodoviária Federal (PRF) - Divulgação

Publicado 27/11/2022 17:14

Rio – A Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro realizou, neste domingo (27), uma ação de conscientização contra a violência infantil, abuso sexual e pedofilia na Avenida Atlântica, no bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio. A ação foi realizada em conjunto com o Instituto Anjos Maura de Oliveira, Operação Lei Seca, Operação Segurança Presente e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a secretaria, o programa contoucom atividades lúdicas, circuitos de conscientização e jogos como quebra-cabeças para mostrar para os adultos e as crianças como se prevenir e combater a pedofilia. Ao todo, 26 carros foram abordados e 52 crianças participaram da palestra. Todos os veículos estavam com crianças.

Além disso, os condutores dos veículos também foram convidados a participarem de um simulador de alcoolemia e receberam cartilhas de conscientização sobre os riscos de misturar bebida e direção da equipe de educação da Operação Lei Seca.