Uma pistola calibre 9mm, munições, 310 cápsulas de cocaína, 81 trouxinhas de maconha e 64 pedras de crack foram apreendidos - Divulgação / PMERJ

Publicado 28/11/2022 08:51

Rio - Um homem morreu em confronto com a Polícia Militar (PM), em Mesquita, na Baixada Fluminense, na madrugada desta segunda-feira (28). A identidade dele não foi divulgada.

De acordo com informações da PM, agentes do batalhão do município faziam um patrulhamento pelo bairro Banco de Areia, em Mesquita, quando, ao passarem por um dos acessos à comunidade do Sebinho, foram atacados a tiros por criminosos. Os policiais precisaram reagir.

Após o confronto, um homem foi encontrado ferido, sendo socorrido ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. No entanto, o suspeito não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

Com o homem, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, munições, 310 cápsulas de cocaína, 81 trouxinhas de maconha e 64 pedras de crack.

A ocorrência foi registrada na 53ª DP (Mesquita).