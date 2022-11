Segundo a Supervia, a suspensão ocorre em função de uma ocorrência no sistema de sinalização no ramal Japeri - Marcos Porto/Agência O Dia

Segundo a Supervia, a suspensão ocorre em função de uma ocorrência no sistema de sinalização no ramal JaperiMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 28/11/2022 08:49 | Atualizado 28/11/2022 09:33

Rio - Em função de uma ocorrência no sistema de sinalização no ramal Japeri, não houve partidas de trens para Central do Brasil das estações Nova Iguaçu e Queimados na manhã desta segunda-feira (28). De acordo com a SuperVia, esse translado ocorre até às 7h30, mas excepcionalmente hoje, não houve. No momento, o ramal está operando normalmente. Segundo passageiros, no entanto, essa não é a primeira vez que o transporte é suspenso em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo.

Após reclamações dos passageiros, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários,Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio informou que realiza uma fiscalização nos serviços de transporte monitorando as condições de operação de cada serviço.



"Nos trens, os técnicos apuram as circunstâncias de intervalos irregulares no ramal Saracuruna. E, também verificam as causas da suspensão das partidas especiais da estação Nova Iguaçu para a Central do Brasil, no ramal Japeri", informou em nota.



Nas redes sociais, internautas relataram o problema recorrente na estação, com atrasos e suspensões.

@SuperVia_trens informa que não haverá partidas de trens da estação de Nova Iguaçu, curiosamente no dia do primeiro jogo do Brasil na Copa Tb não teve. É um desrespeito diário, é uma vergonha. Chegar ao trabalho é um desafio no RJ. @agetransp .@claudiocastroRJ . Absurdo! — Vascoglobo (@vascoglobo) November 28, 2022