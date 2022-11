Os taxistas que utilizam o aplicativo Táxi.Rio na cidade do Rio procuraram a Comissão de Transportes para comunicarem os problemas apresentados pelo app - Fernando Frazão/Agência Brasil

Os taxistas que utilizam o aplicativo Táxi.Rio na cidade do Rio procuraram a Comissão de Transportes para comunicarem os problemas apresentados pelo appFernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 28/11/2022 11:38 | Atualizado 28/11/2022 11:48

Rio - Os taxistas que utilizam o aplicativo Táxi.Rio procuraram a Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa para comunicarem os problemas apresentados pela ferramenta. Eles reclamam que quanto mais antigo é o registro do motorista, maior a possibilidade do profissional ser beneficiado com a corrida pedida pelo usuário.

Diante disso, a pasta enviou um requerimento a prefeitura cobrando informações sobre como funciona o sistema de rodízio e a escolha dos profissionais para realizarem as corridas e se houve alguma alteração no funcionamento do aplicativo.



"São muitas as reclamações de taxistas que ingressaram recentemente no aplicativo e que estão encontrando dificuldades para serem indicados para corridas. A categoria afirma que os motoristas mais antigos vêm sendo beneficiados com as corridas, mesmo quando eles estão mais próximos do passageiro do que aqueles taxistas que foram indicados pelo aplicativo, o que causa um redução de cerca de 80% no faturamento desses novos profissionais", explicou o deputado Dionísio Lins (Progressista), presidente da comissão.



Reboques na mira



O presidente da comissão informou ainda que também irá cobrar da prefeitura, mais especificamente do Iplan Rio, explicações sobre o funcionamento do serviço 0800 que atende às solicitações dos usuários em relação aos reboques usados nas vias públicas da cidade.



"Os usuários precisam saber como realmente funciona esse serviço, já que quando precisam ligam para o número inúmeras vezes sem obter resultado. O serviço é prestado através de uma central de atendimento? Quantas linhas telefônicas são disponibilizadas para atender a enorme demanda apresentada diariamente? Essas são questões que precisam ser esclarecidas aos usuários, já que por vezes ficam aguardando por horas o serviço de reboque e acabam ficando expostos nas vias, onde se tornam alvos fáceis de assalto ou acidentes" relatou.



Procurada, a IplanRio, Empresa Municipal de Informática do Rio de Janeiro, responsável pela gestão do aplicativo Taxi.Rio Cidades, informa que a plataforma está funcionando normalmente. Na semana passada, dia 24 de novembro, o aplicativo bateu um recorde de corridas atendidas em apenas uma hora.



"Esclarecemos que a disputa de corridas utiliza um sistema democrático com regras técnicas baseadas em geolocalização, taxista há mais tempo sem corridas, trajeto e tempo de chegada até o passageiro. Por isso, a informação não procede, tanto que além do resultado expressivo, temos recebido retornos positivos dos taxistas que estão conseguindo ganhar mais corridas do que antes", explicou em nota.