A Ponte dos Jesuítas, em Santa Cruz, na Zona Oeste - Rafael Catarcione / Prefeitura do Rio

Publicado 28/11/2022 12:30

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Conservação, reinaugurou a Ponte dos Jesuítas, no Bairro Imperial de Santa Cruz, na Zona Oeste, neste sábado (26), após a restauração da construção, que é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1938.



De acordo com a Prefeitura, a intervenção faz parte das ações para celebrar o Bicentenário da Independência e teve o apoio da Rioluz e da Subprefeitura da Zona Oeste. Situada na Estrada do Cortume, a Ponte dos Jesuítas foi construída em 1752 e é considerada a primeira obra de engenharia hidráulica do Brasil.



A construção tem cerca de 50 metros de extensão e 6 metros de largura com cinco vãos para a passagem de água, onde originalmente corria o Rio Guandu, cujo fluxo era controlado pelos padres por meio de comportas de madeira. Servia também como ponto de travessia para tropeiros e pedestres que iam e vinham do interior em direção ao Rio de Janeiro.



A entrega contou com a presença da secretária de Conservação, Anna Laura Valente Secco, do secretário de Turismo, Antônio Mariano, do jornalista André Luís Mansur, autor de "Santa Cruz – Nos caminhos da Independência", de Sinvaldo Souza, fundador da Associação dos Amigos da Ponte dos Jesuítas – AAPJ, e de representantes do projeto Descubra Santa Cruz e da comunidade. Também houve apresentação da Banda Sinfônica de Santa Cruz.



Para a secretária de Conservação é motivo de orgulho devolver aos cariocas um marco da arquitetura nacional.



"Ponte dos Jesuítas é parte importante da formação da cidade e uma das maravilhas do Rio. Pedimos que a população nos ajude a zelar por essa belíssima construção, denunciando atos de vandalismo. Preservar os monumentos é manter viva a nossa história e a nossa cultura", disse.



Sob a supervisão da Gerência de Monumentos e Chafarizes, as equipes da Conservação executaram serviços como raspagem, limpeza e pintura da Ponte dos Jesuítas, que, assim como os Arcos da Lapa, é feita em pedra e cal. O piso em pé de moleque também recebeu cuidados. No entorno, ações de urbanização e tratamento paisagístico que facilitam a vida dos visitantes, como roçada e capina, recomposição de paralelepípedos, instalação de brinquedos, mesas e bancos, implementação de rampas de acesso ao nível inferior da ponte e construção de meios-fios, entre outras.



Além disso, a Avenida Padre Guilherme Decaminada e a Estrada do Cortume, no trecho entre a Avenida Brasil e a Ponte dos Jesuítas, estão com a pavimentação nova em folha, dentro do programa Asfalto Liso. Foram instalados bancos em concreto e equipamentos de ginástica, bem como grampos para coibir estacionamento irregular. Além disso, o espaço recebeu piso em concreto, facilitando a circulação de pedestres.



A Rioluz, por meio da subconcessionária Smartluz, concluiu um projeto de reforço na iluminação local com instalação de 17 novos projetores, instalação de quatro luminárias, sete postes de fibra e a colocação de 700 metros de cabeamento subterrâneo.



O presidente da Rioluz, Paulo Cezar dos Santos, destacou a relevância da Ponte dos Jesuítas para o Rio de Janeiro.



"É um patrimônio histórico, arquitetônico e artístico de grande importância da Zona Oeste da cidade e merecia receber um grande projeto de revitalização da prefeitura do Rio", contou.