Na Uerj o uso de máscara volte a ser obrigatório nas áreas edificadas de todos os campus - Divulgação

Publicado 28/11/2022 12:57

Rio - Universidades federais e do estado do Rio retomaram o uso obrigatório de máscara como medida protetiva contra a Covid-19 devido ao aumento no registro de casos positivos da doença. A proteção já havia sido recomendada no início do mês quando foi detectada no estado a subvariante da Ômicron, mas agora, desde a última semana, passou a ser essencial.



Dentre as instituições que aderiram a regra estão a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj); Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio); Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ); Universidade Federal Fluminense (UFF); e a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).



A Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio registrou 3.474 casos de covid-19 nesta sexta-feira (25). Além disso, a pasta confirmou 13 mortes nas últimas 24h. Com isso, o estado chega ao total de 2.620.574 pessoas infectadas e 76.054 óbitos em decorrência da doença. Os dados ainda não foram atualizados neste sábado (28).



Medidas adotadas pelas faculdades

UERJ



O uso de máscara volte a ser obrigatório nas áreas edificadas de todos os campus, assim como nos locais onde o distanciamento mínimo de 1 metro não possa ser praticado. A apresentação do comprovante de vacinação digital ou impresso continua sendo exigida para ingresso nas dependências da Uerj. A comunidade interna pode emitir passaporte personalizado cadastrando seus dados no site



Em caso de suspeita da doença, alunos e trabalhadores da Universidade devem realizar o teste no posto de saúde mais próximo de sua residência, no térreo do Bloco A do campus Maracanã (dias úteis, das 8h às 14h) ou na Policlínica Universitária Piquet Carneiro (dias úteis, das 8h às 10h).



UFRJ



Com o aumento de casos de covid-19 no estado do Rio de Janeiro, a Reitoria da UFRJ determinou que, a partir desta quarta-feira (23) o uso de máscaras é obrigatório em espaços fechados, inclusive nos ônibus internos e intercampi.



A UFRJ afirma ainda que além do uso de máscaras, é importante realizar exames caso apresente sintomas. De acordo com a universidade, o Centro de Triagem Diagnóstica, localizado na Cidade Universitária do Rio, funciona diariamente das 8h às 13h para testagem de alunos e funcionários.

UFRRJ



A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro recomenda o uso de máscaras faciais para prevenir a transmissão desde o início do mês. De acordo com o Comitê da universidade, uma reunião será feita em breve para discutir a necessidade de mudanças nas recomendações.



O Comitê completa dizendo que quem apresentar sintomas deve procurar atendimento médico e não comparecer à universidade presencialmente.



UFF



A recomendação na Universidade Federal Fluminense é para o uso de máscaras em ambientes fechados e para completar o esquema vacinal, incluindo doses de reforço. A faculdade recomenda o afastamento caso apresente sintomas ou tenha indicação médica. A UFF completa indicando a higienização das mãos e boa alimentação.



PUC



A PUC-Rio também retomou a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados ou aglomerados, como salas de aula e bibliotecas. A universidade pede que alunos e funcionários evitem locais com aglomerações, ainda que usem máscara, e lavem sempre as mãos.



A PUC completa pedindo que pessoas com sintomas gripais, mesmo que tenham testado negativo para covid, utilizem máscara a todo momento. Quem testar positivo, ficará afastado por sete dias e só voltará caso os sintomas cessem.



ESPM



A ESPM afirma que "está acompanhando atentamente a evolução dos casos identificados" e recomenda o afastamento de alunos e funcionários que positivem para o vírus.