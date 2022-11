Blocos levam centenas de foliões às ruas mesmo sem apoio da prefeitura - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 28/11/2022 13:13

Rio - O Governo do Estado prorrogou até esta terça-feira (29) o prazo para inscrição em dois editais de financiamento para o Carnaval de Rua do Rio. Abertos pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa as duas ofertas "Bloco nas Ruas RJ" e "Turmas de Bate-Bolas RJ" preveem 165 vagas, com um investimento de R$ 5,6 milhões.



"O Carnaval é uma importante manifestação de nossa identidade cultural. Estamos preparando uma excelente festa porque o Rio merece. Nossa economia, nosso turismo e nossa capacidade de gerar renda a partir da festa precisam desse incentivo", diz o governador Cláudio Castro.

Segundo o governador, a ideia é investir até R$ 12 milhões na cultura fluminense, com o pagamento dessa ajuda feita ainda no mês de dezembro. A antecipação do pagamento irá permitir que os contemplados pelos editais consigam programar suas ações em todos os municípios.



"O maior espetáculo da Terra está garantido em 2023. Estamos com editais abertos para investir na cultura, na geração de empregos e no empreendedorismo da população fluminense. Para podermos atender a todos, é muito importante que, ao realizar o cadastro, o proponente finalize todas as etapas no nosso sistema e submeta a inscrição. Só assim ele estará concorrendo a uma das vagas dos editais", explicou a Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros.





Quem pode concorrer aos editais?



Turmas de Bate-Bolas RJ



A chamada é voltada para pessoa jurídica, que seja comprovadamente representante de uma turma de bate-bola e vai premiar 100 projetos, com valor de R$ 25 mil cada, somando R$ 2,5 milhões. A contrapartida deverá prever pelo menos uma ação, a ser realizada de forma presencial, tendo como público-alvo escolas públicas ou organizações da sociedade civil podendo ser oficina, palestra ou exposição.



"É considerado Turma de Bate-bola um grupo artístico-cultural que possui atuação comprovada na produção e realização de manifestações populares do Carnaval de rua, a partir da confecção de indumentárias que combinem elementos materiais típicos, característicos das tradições da figura do bate-bola", explica a secretaria.



Bloco nas Ruas RJ



Assim como o primeiro, o edital Bloco nas Ruas RJ também é voltado para pessoas jurídicas que comprovadamente representem um ou mais blocos de Carnaval. O aporte será dividido em duas categorias. Na categoria A, voltada para blocos individuais, serão concedidas 50 premiações no valor de R$ 25 mil cada. Já na B, que vai atender associações, federações ou ligas representantes de no mínimo cinco blocos,15 projetos vão ser premiados com R$ 125 mil. No total, a chamada prevê o investimento de mais de R$ 3 milhões.



Para concorrer às vagas, é preciso se inscrever no sistema Desenvolve Cultura e enviar seus projetos. Os dois editais abertos fazem parte do pacote "Folia RJ 2023", que ainda contempla a chamada pública "Folias de Reis RJ", com inscrições já encerradas. A secretaria ainda terá uma chamada pública exclusivamente para escolas de samba de todos os grupos e ligas independentes, que será lançada nos próximos dias.