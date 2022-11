Instituto Municipal Nise da Silveira (IMNS), no Engenho de Dentro - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 28/11/2022 13:43

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza, nesta quarta-feira (30), uma programação especial no Instituto Municipal Nise da Silveira, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio, para iniciar a campanha do Dezembro Vermelho, o mês de conscientização e combate à AIDS.



O evento vai contar com palestras com médicos, infectologistas e psicólogos falando sobre o HIV e a importância da informação para a prevenção e a quebra de estigmas. A abertura será às 13h, no auditório da CETAPE, com entrada totalmente gratuita.