Cor que vai iluminar o Cristo Redentor representa positividade, altruísmo e empatiafoto de divulgação Riotur

Publicado 28/11/2022 14:29 | Atualizado 28/11/2022 16:41

Rio – Para celebrar o Dia de Doar, comemorado na próxima terça-feira (29), o monumento do Cristo Redentor será iluminado com a cor laranja, visando estimular as doações, trazer visibilidade para projetos sociais e celebrar o poder transformador da generosidade. Também vai acontecer, no mesmo dia, uma cerimônia para convidados no Santuário Arquidiocesano do Cristo Redentor, em Santa Teresa, na Zona Central do Rio, a partir das 19h.



A data busca promover um país mais solidário através da conexão de pessoas com causas sociais. Por isso a cor laranja. O tom representa positividade, altruísmo e empatia. como explica Luiza Serpa, diretora do Instituto Phi, organização não-governamental filantrópica que promove a ação.

"Nenhuma homenagem seria tão representativa quanto iluminar o Cristo Redentor, nosso maior cartão-postal, para convidar os brasileiros a se engajarem na construção do país que queremos viver, começando pela nossa cidade", explicou.

O instituto atua assessorando indivíduos e empresas a fazerem de maneira estratégica o planejamento de sua filantropia e, ao mesmo tempo, fortalecendo a gestão de projetos sociais e criando soluções inovadoras e customizadas para potencializar o Terceiro Setor. Em sete anos, foram mais de 1200 projetos sociais apoiados em todo o país.



Além do Phi, outras 17 organizações participam da campanha Doa Rio 2022. Juntas, elas convidam os cariocas a demonstrar seu apoio e amor pela cidade realizando doações para entidades locais. "Toda doação importa", destacou Luiza. Para quem quiser doar através da Doa Rio, pode fazer pela plataforma da Benfeitoria, no https://parcerias.benfeitoria.com/canal/doario.



O Dia de Doar



O Dia de Doar começou a ser celebrado no Brasil em 2013, um ano depois da primeira edição nos Estados Unidos, em 2012. A Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR) é a representante oficial do dia no Brasil. A mobilização é promovida em parceria com o Instituto Mol, como parte do Movimento por uma Cultura de Doação, que reúne organizações e indivíduos que atuam pela promoção de um país mais generoso.



Desde 2014, o país passou a fazer parte do movimento global, que hoje conta com 85 nações participando oficialmente. Lá fora, a data ganha outro nome e vira o #GivingTuesday, que significa "terça-feira da doação", e é sempre realizada na primeira terça-feira depois do Dia de Ação de Graças, o famoso Thanksgiving Day.