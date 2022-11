Vídeo flagra criminosos roubando carro de família na Freguesia, Zona Oeste do Rio - Reprodução

Publicado 28/11/2022 14:41 | Atualizado 28/11/2022 16:32

Rio - Imagens de câmera de segurança mostram a ação rápida de criminosos ao roubar o carro de uma família na Rua Joaquim Pinheiro, no bairro da Freguesia, na Zona Oeste do Rio, às 18h36 de domingo (27). No vídeo é possível ver que os assaltantes aproveitam o momento que o veículo estava estacionado na frente de um prédio, com o pisca-alerta ligado, para agir. Dentro do carro havia um homem, condutor do carro, uma mulher e duas jovens.

O carro dos bandidos para na frente do veículo das vítimas e engata a ré, ficando ainda mais próximo. Em seguida, dois criminosos descem e vão em direção aos passageiros. Um outro bandido fica no interior do veículo dando cobertura. Com a arma apontada para a família, o motorista rendido sai do veículo com os braços erguidos. Um relógio que estava no punho do condutor também é levado na ação. A mulher e as duas jovens saem do carro assustadas e correm. Toda a ação durou menos de 50 segundos. Por fim, os bandidos conseguiram fugir em dois carros, sendo um da família.

De acordo com moradores, uma faixa foi colocada no bairro informando sobre os altos índices de violência na região com o dizer: "Área de assaltos diários. Você pode ser a próxima vítima! Cadê a segurança pública?"

Segundo o comando do 18°BPM (Jacarepaguá), no domingo (27), policiais da unidade foram ao local citado logo após o roubo e iniciaram um cerco tático na região, mas os criminosos não foram localizados. A equipe prestou assistência às vítimas e o policiamento foi reforçado na região.



Policiamento na região

De acordo com a Polícia Militar, o bairro da Freguesia tem um planejamento estratégico que conta com policiamento ordinário e apoio do Programa Bairro Presente, com o emprego de policiais militares do Regime Adicional de Serviço (RAS).



Entre janeiro e outubro de 2022, 741 prisões em flagrante foram feitas na área de policiamento do 18ºBPM (Jacarepaguá). De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), o 18º BPM reduziu em 33% o indicador referente aos roubos a transeuntes, 33% o roubo de rua, em 24.5% o total de roubos em toda sua área de policiamento, além da queda de 10.3% nos números de roubos de aparelho celular durante os dez primeiros meses de 2022, na comparação com o mesmo período de 2021.



A Polícia Militar ressalta ainda a importância da colaboração da população realizando denúncias - o telefone do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177 - ou, para casos urgentes, faça o acionamento através da nossa Central 190 ou do Aplicativo 190, disponível nas plataformas Android e IOS, que é mais um canal para esse breve e imediato acionamento pelo cidadão. Os registros em delegacias da Polícia Civil também são essenciais para que procedimentos investigativos.