Interdição no Túnel Rebouças acontecerá das 22h às 5hGilvan de Souza / Arquivo Agência O Dia

Publicado 29/11/2022 13:42

Rio – O Túnel Rebouças será interditado, no sentido Centro, nesta terça-feira (29), das 22h às 5h, para obra de revitalização e também para manutenção e limpeza de rotina das galerias. As informações são da CET-Rio.

Os veículos que estiverem na Lagoa, Zona Sul, em direção ao Cosme Velho ou ao Rio Comprido, Zona Norte, deverão seguir pela faixa reversível que será montada no túnel, no sentido oposto.

Já os elevados Rufino Pizarro e Engenheiro Freyssinet funcionarão normalmente, sem interdições ao tráfego. Para orientar os motoristas quanto às mudanças, agentes da CET-Rio estarão no local.

Esta programação poderá ser retardada ou suspensa a qualquer momento, devido às condições climáticas ou a questões operacionais na cidade. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a previsão é de pancadas de chuva, com intensidade moderada a forte, a partir da tarde desta terça-feira. Também são esperados ventos moderados a ocasionalmente fortes durante as pancadas.