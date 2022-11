William Lourenzo foi baleado na cabeça na última quarta-feira (23) - Reprodução

Publicado 29/11/2022 15:36 | Atualizado 29/11/2022 16:09

Rio – Foi enterrado na tarde desta terça-feira (29) o corpo de William Lúcio Lourenzo, de 48 anos, morto após ter sido baleado na cabeça durante um assalto, na Zona Oeste do Rio . Familiares e amigos do caminhoneiro foram ao Cemitério Municipal Jardim Bom Pastor, em Minas Gerais, para prestar as últimas homenagens.Segundo a Polícia Militar, William e um ajudante passavam pela Estrada do Taquaral, em Senador Camará, quando criminosos anunciaram o assalto. Assustado, a vítima tentou escapar, mas acabou sendo baleada. O ajudante não se feriu.William estava internado em estado grave no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima é natural de Três Rios e estava no Rio de Janeiro realizando uma entrega.O caso foi encaminhado para a 34º DP (Bangu) e será investigado como tentativa de homicídio.