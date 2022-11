Fuzil e drogas foram apreendidos com o suspeito na Vila Kennedy - Divulgação

Publicado 29/11/2022 15:07 | Atualizado 29/11/2022 16:17

Rio - Clayton Santos da Silva, suspeito de pertencer ao tráfico de drogas, foi baleado na tarde desta terça-feira (29) durante um confronto com policiais militares na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 14º BPM (Bangu) estava no caminho para uma base policial quando observou suspeitos armados que fugiram para dentro da comunidade do Morrinho.

De acordo com a PM, os policiais realizaram um cerco tático na região e foram atacados pelo grupo suspeito. Quando o conflito terminou, Clayton foi encontrado baleado no braço esquerdo. O suspeito foi encaminhado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste do Rio. Seu estado de saúde é estável, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Junto com o homem, foram apreendidos um fuzil Colt 5,56 milímetros e drogas ainda a serem contabilizadas. A ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu).