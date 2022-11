A espingarda foi apreendida - Divulgação

Publicado 29/11/2022 14:17 | Atualizado 29/11/2022 16:34

Rio - Um homem foi preso por lesão corporal após agredir a mãe com uma espingarda na Rua Coronel Monteiro de Barros, em Austin, na Baixada, nesta segunda-feira (28).



De acordo com agentes do Segurança Presente de Austin, eles foram informados por pedestres sobre o crime e, chegando ao local, confirmaram que o homem estava agredindo a mãe com uma espingarda provocando lesões na cabeça, nos braços e nas pernas da vítima.



O suspeito tentou fugir pulando de um prédio. Ele e a vítima foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento de Austin e depois ele foi conduzido para a 56ª DP (Comendador Soares) e permanece preso.