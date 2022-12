Rio de Janeiro

Unidades 24h da rede pública de saúde funcionarão normalmente na próxima segunda-feira

Apenas unidades de Atenção Primária do município terão horário reduzido no dia do jogo da Seleção pelas oitavas de final da Copa

Publicado 02/12/2022 18:51 | Atualizado há 15 horas