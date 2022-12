Homens do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) e dos quartéis de Nova Iguaçu e Seropédica seguem à procura do motorista desaparecido - Marcos Porto / Agência O Dia

Homens do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) e dos quartéis de Nova Iguaçu e Seropédica seguem à procura do motorista desaparecidoMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 05/12/2022 09:17 | Atualizado 05/12/2022 12:03





De acordo com a corporação, um posto de comando foi montado pelas equipes de resgate no local e, mesmo com a chegada da noite, homens do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) e dos quartéis de Nova Iguaçu e Seropédica continuaram a vasculhar a área com auxílio de embarcações, durante toda a madrugada. No início desta manhã, botes dos bombeiros seguiram percorrendo o rio.

Rio - O Corpo de Bombeiros iniciou, nesta segunda-feira (5), o segundo dia de buscas pelo motorista e o carro que caíram no rio Guandu , após colidirem com a mureta da Ponte Lagoínha, na altura do bairro Caçador, em Seropédica, Região Metropolitana do Rio, no último domingo (4). Nesta manhã, drones foram utilizados na tentativa de localizar a vítima.De acordo com a corporação, um posto de comando foi montado pelas equipes de resgate no local e, mesmo com a chegada da noite, homens do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) e dos quartéis de Nova Iguaçu e Seropédica continuaram a vasculhar a área com auxílio de embarcações, durante toda a madrugada. No início desta manhã, botes dos bombeiros seguiram percorrendo o rio.

fotogaleria

No último domingo (4), o motorista bateu com o veículo na mureta da ponte que liga os municípios de Seropédica e Nova Iguaçu e caiu no Guandu. O Corpo de Bombeiros foi acionado e efetuou buscas durante todo o dia. Porém, só foi encontrado um para-choque que, possivelmente, é do carro desaparecido.



Ainda segundo os bombeiros, devido à forte correnteza, o veículo pode ter sido arrastado para outro local, por isso, as equipes se deslocam para procurar em diversas partes do rio.