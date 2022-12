Assalto aconteceu na Rua Visconde de Tocantins, no Méier - Reprodução

Publicado 05/12/2022 12:13

Rio - Uma câmera de segurança da Rua Visconde de Tocantins, no Méier, Zona Norte do Rio, flagrou o exato momento de um arrastão realizado por dois criminosos em uma moto na noite deste domingo (4). Nas imagens, os assaltantes rendem dois carros e levam os pertences das vítimas.

Primeiro, a gravação mostra que os suspeitos passaram por suas primeiras vítimas e, 25 segundos depois, eles voltaram e anunciaram o assalto. O carona sacou uma arma e ameaçou os integrantes do carro. As vítimas entregaram seus pertences e o assaltante entregou para o condutor da moto.

Posteriormente, a dupla abordou um outro veículo que seguia em direção contrária ao assalto. O mesmo cenário aconteceu com essas vítimas. A câmera ainda gravou os criminosos fugindo depois dos roubos. Todo o arrastão demorou cerca de 1 minuto e 10 segundos. Os casos estão sendo investigados pela 23ª DP (Méier), que busca identificar os autores do crime.

Questionada sobre o assunto, a Polícia Militar informou que não houve acionamento para esta ocorrência. A PM ainda ressaltou que a região conta com um esquema de policiamento ostensivo da 1° Companhia Destacada, localizada próximo a Rua Getúlio, no Méier, e também pelo patrulhamento do Bairro Presente Cachambi.

A Corporação pediu que a população colabore realizando denúncias através do Disque-Denúncia, (21) 2253-1177, ou para a Central 190, em casos urgentes. A PM completou que o registro em delegacias são essenciais para o início de procedimentos investigativos.

Segundo a PM, o 3º BPM (Méier) já efetuou 831 prisões e apreendeu 111 adolescentes durante as ações ostensivas feitas na sua região de atuação neste ano.