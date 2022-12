Dois homens são presos em flagrante por furto de fios de telefonia em galpão de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio - Divulgação/GM-Rio

Publicado 05/12/2022 13:21

Rio - Guardas municipais da Ronda Maria da Penha (RMP) e do Grupamento Tático Móvel (GTM) prenderam, no domingo (4), dois homens após flagrante de furto de fios de telefonia em um galpão localizado na Rua Melo e Souza, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio.



A equipe da Ronda Maria da Penha estava passando pelo local, que fica próximo à sede da GM-Rio, quando flagraram o momento que um dos acusados recebia a fiação jogada pelo outro homem de dentro do galpão. Ele foi detido e confessou a ação.



O outro tentou fugir pulando um muro mais a frente, mas foi capturado pela equipe do GTM, que foi acionada para apoiar os demais agentes. Ele estava com uma sacola cheia de fios. O homem subiu um muro de cerca de dois metros para praticar o furto.

A dupla foi levada à 17ª DP (São Cristóvão) e está à disposição da Justiça.