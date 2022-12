Apartamento pega fogo no Flamengo, na Zona Sul - Reprodução

Publicado 05/12/2022 14:26 | Atualizado 05/12/2022 15:32

Rio – Um apartamento pegou fogo, nesta segunda-feira (5), na Rua Senador Vergueiro, 210, no Flamengo, na Zona Sul do Rio. Não houve feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o apartamento atingido pelo incêndio fica no sétimo andar do prédio. Duas pessoas inalaram fumaça e foram atendidas pelos bombeiros no local, mas recusaram ser levadas para o hospital.

Os quartéis Humaitá, Catete e Copacabana foram acionados às 12h16.

Incêndio atinge apartamento na Rua Senador Vergueiro, no Flamengo, na Zona Sul do Rio. #ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/YDwKhGlSos — Jornal O Dia (@jornalodia) December 5, 2022