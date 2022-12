Funcionários da SMAC trabalhando na demolição de uma construção irregular - Divulgação

Publicado 07/12/2022 11:59

Rio - A prefeitura demoliu uma construção irregular no acesso ao Túnel Rebouças, no Cosme Velho, Zona Sul do Rio. A ação aconteceu nesta quarta-feira (7), após o recebimento de diversas denúncias pelo 1746.

A construção é uma casa religiosa, ao lado do Largo do Boticário, que tentava ampliar irregularmente a sua área, invadindo um terreno que pertence à prefeitura.

O vice-prefeito do Rio e secretário do Ambiente e Clima, Nilton Caldeira, acompanhou a operação e destacou que a construção principal é antiga e foi preservada. "O que os agentes da Secretaria demoliram foi um acréscimo irregular, que poderia causar risco aos motoristas que acessam o Túnel Rebouças, já que o local fica às margens da via”, disse.