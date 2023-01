A bolsa e a réplica de arma de fogo, que foi apreendida - Divulgação

Publicado 26/01/2023 16:26

Rio – Guardas dos Grupamentos de Motociclistas (GGM) e Tático Móvel (GTM) apreenderam, nesta quarta-feira (25), uma réplica de arma de fogo com um grupo formado por 13 adolescentes, no Leme, na Zona Sul do Rio.

De acordo com a Guarda Municipal, os motociclistas atuavam na orla da Praia do Leme, pela Operação Verão, quando foram acionados por alguns pedestres, que relataram haver um grupo em frente aos prédios praticando furtos na região.

O grupo de adolescentes foi localizado na altura do Posto 3, na Avenida Atlântica. Os jovens estavam sentados em galhos de uma árvore próxima e, espalhados pelo chão, havia colchões e cobertores. Durante a abordagem, os agentes encontraram uma réplica de pistola em uma bolsa, pendurada na árvore.

Uma viatura foi acionada, o simulacro foi apreendido e os adolescentes foram conduzidos à 12ª DP (Copacabana).