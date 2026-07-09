Rio - O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações sobre os envolvidos na morte do inspetor da Polícia Civil Carlos Alberto Freire Neto, de 35 anos, baleado na cabeça na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (8). O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).
Eles foram socorridos e levados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste. O inspetor chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu e morreu durante a tarde. Juliele também foi operada. O quadro de saúde dela é considerado estável.
O oficial ingressou na corporação em dezembro de 2023 e, desde maio, era lotado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Ele deixa a mulher e dois filhos. O corpo dele será velado na Câmara Municipal de Niterói, nesta quinta-feira (9), às 14h. Às 15h30 está prevista a saída do cortejo para o Cemitério Parque da Colina.
A Polícia Civil classificou a ação como “covarde” e reforçou que “ataques contra agentes de segurança pública representam um ataque direto ao Estado”. Após o ocorrido, centenas de agentes se dirigiram ao local. Eles fizeram buscas na comunidade do Muquiço atrás dos envolvidos.
Outro nome que exerce liderança na região e que pode ter coordenado o ataque aos policiais é Carlos Eduardo Barros de Oliveira, conhecido como Grisalho. Oriundo do Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, ele também é apontado pelas autoridades como integrante de uma quadrilha especializada em roubos de carga.
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