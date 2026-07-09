Cartaz pede informações sobre envolvidos na morte de Carlos Alberto Freire Neto - Divulgação / Disque Denúncia

Cartaz pede informações sobre envolvidos na morte de Carlos Alberto Freire NetoDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 09/07/2026 12:41

Rio - O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações sobre os envolvidos na morte do inspetor da Polícia Civil Carlos Alberto Freire Neto , de 35 anos, baleado na cabeça na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (8). O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Eles foram socorridos e levados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste. O inspetor chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu e morreu durante a tarde. Juliele também foi operada. O quadro de saúde dela é considerado estável.

O oficial ingressou na corporação em dezembro de 2023 e, desde maio, era lotado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Ele deixa a mulher e dois filhos. O corpo dele será velado na Câmara Municipal de Niterói, nesta quinta-feira (9), às 14h. Às 15h30 está prevista a saída do cortejo para o Cemitério Parque da Colina.

A Polícia Civil classificou a ação como “covarde” e reforçou que “ataques contra agentes de segurança pública representam um ataque direto ao Estado”. Após o ocorrido, centenas de agentes se dirigiram ao local. Eles fizeram buscas na comunidade do Muquiço atrás dos envolvidos.

Lideranças do Muquiço