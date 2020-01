Esclarecimento da SuperVia

Em resposta à carta de Thaís Santos, publicada no dia 22 de dezembro, a inclusão de viagens extras na grade é feita quando identificamos alta demanda de passageiros em determinada estação ou trecho, como forma de oferecer mais conforto no trajeto. Não são viagens fixas, portanto, não há como determinar previamente a estação de partida. Além disso, é importante lembrar que são viagens realizadas apenas em casos de necessidade.

Comunicação da SuperVia

Vias expressas precárias

A Linha Vermelha e a Av. Brasil, onde passam quase 500 mil veículos por dia, estão completamente esburacadas e abandonadas. Faltam placas de sinalização, existe mato alto no acostamento, grades em mau estado de conservação, asfalto desnivelado, buracos por todos os lados, assaltos a motoristas e pedestres, etc.

Fernando Thadeu

Calçada esburacada

A calçada do prédio nº 364, da Rua General Canabarro, no Maracanã, está toda irregular e esburacada, provocando queda de quem passa pelo local. Já assisti duas senhoras caírem, e uma com carrinho com bebê que teve que passar pela rua, correndo o rico de ser atropelada. O local é muito movimentado.

Wilton Saboia

Esclarecimento do MetrôRio

Em atenção à carta de Carla Vitorio, publicada em 22 de dezembro, o MetrôRio esclarece que a colocação e disposição das máquinas do cartão RioCard são definidas pela própria RioCard. Já as máquinas de autoatendimento do MetrôRio estão disponíveis em todos os acessos, com opções de pagamento em dinheiro ou cartões de débito e crédito, com possibilidade de troco. Os clientes podem ainda usar o pagamento por aproximação diretamente nas catracas, por meio de dispositivos com tecnologia NFC, além da recarga online do cartão Giro do MetrôRio.

Comunicação do MetrôRio

Linha retirada do BRT

Acho um absurdo a retirada da lina 41, única do BRT que seguia para o Recreio saindo de Madureira. O povo tem que ir para a Alvorada, depois pegar um outro no sentido Santa Cruz.

Leandro Maciel

