Árvore caída deixa buraco na Tijuca

Com a chuva que atingiu o Rio no dia 30 de janeiro, a árvore que tinha na Rua Soares da Costa, na lateral do Shopping 45, caiu e desde então está um buraco enorme. Dessa forma, traz riscos para quem passa por lá. Até quando vai ficar assim?

Camila Ferreira

Rio de Janeiro

Pássaros silvestres sem documentação

No Morro Garibaldi, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, homens ficam se exibindo todos os dias com pássaros silvestres. Eles não têm documentação dessas aves e muito menos autorização do Ibama ou qualquer órgão competente. Eles têm mantêm canários Trinca Ferro, Coleiros, Tiziu, entre outros.

Sem nome

Duque de Caxias

Prefeitura de Trajano de Moraes decreta calamidade pública

A Prefeitura de Trajano de Moraes decretou calamidade pública e mostrou ser um desconhecedora do assunto. Há uma série de requisitos para serem seguidos para tal procedimentos. Fez um vexame com o nome do município, assim como os servidores de Defesa Civil.

Philipp

Trajano de Moraes

Rio Previdência

O Estado do Rio retirou o acesso ao Tconsig da página do Rio Previdência sem nenhum aviso aos servidores. Dessa forma, não tem como fazer empréstimo consignado e ficamos sem saber quando vai voltar.

Getúlio Sá

Rio de Janeiro

Concurso em Rio das Ostras

Venho informar a falta de respeito da Prefeitura de Rio das Ostras com os concursados aprovados no ano passado. O concurso foi suspenso. Quantas noites passei estudando, abrindo mão de nossa família.

Viviane

Rio das Ostras

Carroceiros espalham lixo pela Taquara

Por onde a Prefeitura do Rio ou a Superintendência? Na Taquara, carroceiros estão espalhando lixo e o poder público não toma providências.

William Abreu

Rio de Janeiro

Infarto da irmã

Preciso da ajuda, pois minha irmã foi para UPA após infarto e precisa ir para CTI. Ela necessita fazer um cateterismo. E ela ainda pegou uma infecção. Preciso urgente que o poder público olhe por ela.

Vanessa Pinto

Rio de Janeiro