Lentidão no ramal Japeri

Ninguém aguenta mais a lentidão dos trens do ramal Japeri da Super Via. Além do intervalo enorme entre as composições, os trens andam numa velocidade super reduzida. Uma viagem que duraria, no máximo, 30 minutos é feita em até 50 minutos, fruto não só da indolência de alguns maquinistas mas também da ganância da SuperVia. Para não ter que gastar na manutenção das vias, a empresa prefere limitar a velocidade dos trens. Pagamos uma tarifa alta para viajar em trens, em sua maioria, maquiados, reformados em fundo de quintal, com ar-condicionado de ônibus. A Super Via ainda tem a desfaçatez de chamar esses trens de "expressos" quando os trens paradores são muito mais rápidos.

Fernando Souza

E-mail

Sujeira nos ônibus

Os infectologistas afirmam que banheiro é o ambiente mais infectado que existe, mas eles não andam de ônibus no Rio de Janeiro, por isso não sabem que estes veículos são piores. Em algumas linhas, o piso na parte traseira está sempre sujo de cerveja e pegajoso também, por acomodar sacos enormes de lixo de catadores de latinhas. É comum ver também o piso todo e bancos molhados devido ao mau escoamento do ar-condicionado, além de só funcionarem em período frio quando não precisamos. As empresas não lavam os ônibus no lado interno, os canos sempre estão ensebados, se quisessem poderiam parar um ônibus por dia para ser lavado e liberado no dia seguinte, no fim do mês já se teria lavado 30. É isso que pagamos.

Fernando Andrade

E-mail

Irresponsabilidade

no BRT

É muito irresponsável o que o BRT está fazendo com as pessoas. Ontem peguei o 12 e o 40 entupidos, hoje já estou de home office e, infelizmente, com alguns sintomas do corona (até ontem estava bem). Fico aqui pensando que se for a doença, peguei ela por causa do BRT e provavelmente passei para dezenas de pessoas também por causa do BRT. São vidas humanas e cada uma importa!

Carina Buannafina

Facebook

Estações de Metrô sujas

As estações do Metrô estão sujas e com má aparência. Ultimamente, as estações da Glória e do Catete têm tido mal cheiro nas escadas. Até domingo a estação do Catete estava com a escada rolante envolta em tapumes horríveis tendo a população que passar por uma estreita escada para subir e descer. À noite, a situação se agrava com iluminação precária no local.

Tereza Palmeira

Facebook