TÁ BONITO! Seu Ivaldo (de vermelho) fez questão de agradecer o carinho dos profissionais do CER Leblon e Miguel Couto Divulgação

Por Isabele Benito

Publicado 24/12/2020 20:24 | Atualizado 24/12/2020 20:27

Ei Isabele de 2030... Essa é para você.



Assim como quem lê essa coluna, hoje quero deixar registrado aqui o que é esse 25 de dezembro de 2020.



Porque eu sei que você e tantos outros vão lembrar vagamente disso tudo, porque o que não é bom, o ser humano esquece.



Então, vamos lá...



Abri a janela logo cedo e vi meu vizinho querido e sempre educado fazendo churrasco de máscara, provavelmente porque algum parente estava na casa dele.



Sim, receber parentes ou visitar parentes, aqui em 2020, virou risco!



Aliás, na minha mesa sobram pratos... Estamos só nós três. Lá na minha família, cada um passou em sua casa, diferente da casa cheia que vivi minha infância toda.



A idade avançada dos meus velhinhos não permite que a gente chegue perto. Isso mesmo. Esse ano fez a gente “abandonar” nossos vovôs e vovós... Tudo por amor e segurança pra eles.



Aí em 2030, eu acredito e espero que deva ser difícil você compreender o que eu escrevo daqui, mas é bem isso mesmo!



Sim, muita gente não deixou de lotar shoppings e lojas, mas foi um risco e tanto.



Nos adaptamos, colocamos luzes, montamos árvores... Seguramos aqui, nesse 2020, o Natal do jeito que deu.



Hoje vamos comer o que sobrou de ontem, como espero acontecer aí em 2030 também. Porque tem tradição que nunca muda!



Daqui, ouço o funk do vizinho festeiro, que canta sozinho hoje, e as risadas e conversas do vizinho de máscara.



Na rua, não tem as crianças do condomínio ostentando os presentes da noite anterior!



Mas era isso mesmo... Nada registra mais a história do que uma folha de jornal. Não sei se daqui há 10 natais elas vão existir, mas o registro vai ficar... E como colunista, eu não poderia deixar de registrar a realidade de todas as formas.



Se você viveu, relembre aí a importância de estar aglomerado e com bastante gente. Porque aqui, a gente espera mesmo a vacina pra já logo ali, no próximo Natal, fazer tudo que vocês aí do futuro, espero eu, estejam ostentando na cara deste passado estranho.



UM FELIZ NATAL!

PINGO NO I



Hoje é dia 25, mas a partir de amanhã dá pra começar a pensar... Você já pressionou por vacina hoje?



Passando o Natal, Já estamos na contagem regressiva para o ano novo... Vai virar o ano, e a gente ainda só na esperança!



Pelo amor de tudo, o mundo com prazo e a gente nada... Vacina pra ontem!



Não entendo quem mais defendia furo de lockdown, para a economia girar, agora duvidar de vacina. No mínimo são incoerentes ou massa de manobra.



Bora colocar o Pingo no I...



Vacina é a única solução comprovadamente. O resto é teoria de conspiração de palpiteiro!

Publicidade

TÁ BONITO!



"A véspera de Natal mais marcante da minha vida".



Foi assim que o jovem Ivaldo Correia, morador de Nova Iguaçu, definiu a data de ontem depois que o seu pai, também Ivaldo da Silva de 56 anos, se curou da COVID-19.



O segurança, que trabalha em Botafogo, ficou internado na CER Leblon, com 50% do pulmão comprometido e um quadro de pneumonia e infecção, mas teve alta na semana passada e resolveu voltar ao hospital para agradecer o carinho e atenção dos profissionais de saúde. Ivaldo aproveitou e distribuiu caixas de bombom para a CER e para o Hospital Miguel Couto.

"A equipe foi muito atenciosa e poder ver de perto o trabalho de todos, sem exceção, do medico ao profissional que cuida da limpeza e higienização e tocante", conta Ivaldo.



É de aquecer o coração, né? Pode ter certeza que a gratidão do Seu Ivaldo é compartilhada por muitos de nós!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Os nossos guerreiros da saúde merecem muito mais, e tenho dito!