Por O Dia

Publicado 28/12/2020 03:00

Enquanto em muitos lugares a preocupação é por falta de respiradores, no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, em Itaboraí, até maca falta.

"Se a situação da saúde aí no Rio já está difícil, imagina aqui".

A fala é de um funcionário do hospital, que pede para não ser identificado por medo de represálias.

Segundo ele, o que já era ruim sem a pandemia, só piorou com a chegada do vírus. Salários atrasados, falta de equipamentos de proteção e até macas em péssimo estado de conservação.

"É uma pouca vergonha estarmos nessa situação. São nove meses implorando, mas só somos prejudicados. A gente pede socorro, mas parece que ninguém quer enxergar esse descaso", desabafa o trabalhador.

O funcionário afirma que até agora o salário de novembro e a segunda parcela do décimo terceiro salário não foram depositados, e que a situação é de pura calamidade.

"A gente está passando fome. Minha salvação é que eu ganhei uma cesta básica da minha mãe. A gente rala pra caramba, dá plantão, vários amigos que estão aqui na linha de frente já foram infectados e tiveram que se afastar, e a gente é tratado assim?".

Chega a ser bizarro... Quem mais precisa de apoio, só toma na cabeça! Não adianta colocar a culpa da falta de eficiência só na pandemia, porque o problema vem de muito antes!

A gente espera que com a mudança de gestão, tudo também mude, porque do jeito que está, o povo não aguenta.

A coluna cobrou a Prefeitura de Itaboraí, mas até o fechamento desta edição não teve resposta.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Foram muitas as mensagens sobre o texto da coluna que falava do “Natal do futuro”, em 2030. Todas com o mesmo desejo: que a pandemia passe logo e tudo se torne uma vaga lembrança.





Mas como já escrevi aqui algumas vezes, 2020 não pode ser esquecido, e sim refletido. Então, aproveite esta última semana do ano para organizar suas ideias.





Ufa! Está chegando ao fim. Assim a gente espera!





Então, bora colocar o Pingo no I..





Que cada um tenha tirado alguma mensagem disso tudo.



TÁ FEIO!

Em São Gonçalo, o que não falta é gente desesperada para conseguir matricular seus pequenos na rede municipal. Os responsáveis até tentam, claro que sem sucesso, né.





“Não sei mais pra quem pedir ajuda! Eles dizem que não tem vaga, até me passaram o telefone da Secretaria de Educação, mas nem isso eles atendem, só dá fora de serviço”, conta Miriam Leal, mãe que está na luta por uma vaga para o filho de 4 anos.





É claro que o que todos os pais desejam para 2021 é que os seus filhos voltem às aulas com toda a segurança, sem pandemia, mas pra que isso aconteça, tem que ter vaga!





A coluna procurou a prefeitura de São Gonçalo, que em nota afirmou ter criado nos últimos dois anos novas vagas na educação infantil, porém a demanda aumenta a cada ano, por causa da transferência de alunos da rede particular para a pública. Informou também que vem trabalhando para ampliar ainda mais o número de vagas e atender a todos.





Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Bora botar essa criançada pra estudar, e tenho dito.