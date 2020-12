TÁ FEIO! Baile na comunidade da Curva, em Caxias,acontece todo fim de semana, e já está programado para o Réveillon Divulgação

Por Isabele Benito

Publicado 30/12/2020 08:00

Tudo bom? Espero que ótimo. Quero te avisar que não há nas últimas décadas uma expectativa unânime, tão grande para a chegada de um ano novo, como é o seu caso.



Já devem ter te falado que o seu antecessor foi para a maioria uma dureza, com muitas perdas, principalmente.



Foi o ano do “pisou no freio real!” E com a dificuldade dos homens de entenderem seus erros, foi inevitável.



Por isso, você precisa acelerar! Desculpe a gente criar tanta expectativa sobre você, mas isso também é inevitável.



Temos pressa. Pressa por vacina, pressa por viver sem paranóia, por abraços voltarem a ser expressão de amor, e não risco!



Senhor 2021, queremos da sua nobreza, misericórdia para aqueles que insistem em não aprender a lição, pelo simples fato de que se não tiver clemência com os “negacionistas”, vamos pagar também.



Aqui, ainda no restinho desse “vinte-vinte”, sabemos que a gente praticamente não entendeu muita coisa sobre escrever a história e suas dores.



O homem continua castigando e mexendo no meio-ambiente, a desigualdade social é absurda, o radicalismo e legitimação do ódio ainda acontece... Mas poxa, dá um alívio aí!



A gente aqui vai seguir tentando melhorar, mas coloca um ponto final nisso.





A gente por fim, entendeu que o ser humano necessita do outro. Não há felicidade sem criação de laços.





Querido, você tem 12 meses para ser também inesquecível. E olha que a tarefa que basta é ser um pouquinho legal... Você vai arrebentar!



Vem, vem que a gente não vê a hora de você chegar e trazer ela com você! Quem? A esperança, essa senhora que tá fazendo falta.



PINGO NO I





Você pode até não concordar, ficar irritado, mas vai precisar entender que cancelar o Réveillon é uma questão de sobrevivência... Não só sua, mas de todos.





Tudo bem que a nossa celebração é uma das maiores do mundo, movimenta o turismo e toda uma economia, mas já parou pra pensar o caos que vai ser se todos pensarem em comemorar a virada do “seu” ano com o vírus solto por aí? É irresponsável demais!





Não foi só o seu ano que foi complicado, todo mundo quer chutar o balde e cair na gandaia pra se despedir desse “pior ano” das vidas. Mas pra isso a gente tem que estar vivo, né?





Bora colocar o Pingo no I...





O que não vai faltar é festa pra comemorar em 2021... Desde que todo mundo esteja vacinado!







TÁ FEIO!



A festa pode até não rolar em Copacabana, mas o baile da comunidade da Curva, em Caxias, já está marcado. Aliás, ele nem parou... Aconteceu durante toda a pandemia!



Quem mora na região afirma que todo ano é a mesma bagunça. E agora, com tanta restrição na “pista”, parece que a aglomeração por lá só aumentou.



“Minha família não passa nem Natal e nem Réveillon aqui, sempre vai para um bairro vizinho. A gente tá cansado, o vírus circula solto e o baile lotado, com som alto e ninguém faz nada”, conta uma moradora que não quis se identificar.



É o que eu sempre digo... Onde o Estado não se faz presente, dá no que dá! Cancelar festa na orla é mole, quero ver subir a favela pra impedir.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... É vácuo de poder até em festa, e tenho dito!









