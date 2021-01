Rua Aquidabã, no Méier, sofreu com a chuva do fim de semana e a quantidade de lixo Divulgação

Por Isabele Benito

Publicado 04/01/2021 08:00

Segunda-feira, 04 de janeiro... Ufa! Chegamos ao primeiro dia útil de 2021. Dia de arregaçar as mangas.

“Ah, calma! O ano sempre começa depois do Carnaval.”

Quem nunca escutou uma frase como essa? Ainda mais aqui, no Rio de Janeiro!

Já deu pra perceber que esse ano será bem diferente.... Na virada do ano mesmo, isso já ficou visível. E necessário.

Como diz a música: “Em fevereiro... Tem Carnaval!”

Esse ano não vai ter. Pois é! Não tem essa de deixar para depois o que pode ser feito agora.

Agora, também não tem mais essa de 2020... Passou! O número mudou! E as atitudes também precisam mudar. A gente tem pressa, hein! Pressa para pôr em prática projetos, realizar sonhos e claro, principalmente, pressa por uma vacina. Tem trabalho mais esperado do que esse em 2021?

A gente precisa viver sem paranóias, e viver por abraços, encontros e reencontros.

Tudo acontece para que a gente entenda que que algo precisa ser feito.

O que a gente não pode nesse ano que se inicia é começar e terminar da mesma forma que foi o ano que passou. É preciso se organizar e repensar... E também respeitar o mundo da forma que ele merece, porque senão ele te responde à altura.

É hora de acabar com o descaso, com a falta de respeito com o próximo e também respeitar o nosso maior bem, o meio-ambiente.

E o que vale pra gente, vale para os governos.

Tem que parar de achar sempre um inimigo da vez pra brigar, parece que não desceram do palanque ainda!

Pra quem tá no poder, o inimigo a ser combatido é o desemprego, a desigualdade, a fome... Não o adversário político!

Bora levantar a cabeça e trabalhar, meu povo... O ano está só começando.



PINGO NO I

Passa a roleta, o fiscal manda colocar a máscara, a pessoa entra no vagão e já desce pro queixo...

Apesar das inúmeras reclamações de aglomeração nos vagões, o MetrôRio vem desde o início da pandemia informando sobre o uso correto de máscaras e de álcool gel.

Já que o povo é obrigado a se espremer na lata de sardinha de todo dia porque precisa trabalhar, o mínimo a ser feito é isso... Dar orientação!

São vários avisos sonoros, placas informativas e colaboradores com megafone, fazendo rondas nas estações para que a população não corra ainda mais os riscos de se contaminar!

Agora, com a chegada do verão, praias cheias, e a circulação nas estações maior, foi necessário reforçar essas orientações que já vinham sendo dadas, para evitar qualquer preocupação.

“Por dia, são transmitidas mais de 300 mil vezes nos painéis e TVs dos trens, informações sobre os cuidados com vírus”, conta o diretor de Operações do MetrôRio, Daniel Habib.

É isso! Não dá pra jogar a bomba no colo da população. A maioria está ali porque precisa ir à luta... Tudo bem que tem uns e outros que poderiam evitar, né?



Então, bora colocar o Pingo no I...



O nome disso é responsabilidade social! Não dá pra agradar todo mundo, mas fazer sua parte já é um avanço e tanto.



TÁ A MESMA COISA!



Olha como ficou a Rua Aquidabã, no Méier, altura da Maternidade Carmela Dutra, depois do temporal que caiu no fim de semana.

Um mar de lixo ocupou a pista e as calçadas. Escoar água pelos bueiros do bairro é algo impossível com a quantidade de sujeira que está por lá... E até agora!

“Sempre que chove por aqui é isso. O povo sabe que acontece, mas uns fazem questão de descer com a sacolinha e jogar nas ruas. É muita cara de pau”, conta uma moradora.

Sacanagem, né? Todo mundo sabe que janeiro é um problema com chuva no Rio. Mas parece que o carioca também gosta de se sabotar. Ninguém colabora e nada muda!

O resultado? É esse aí e de tantos outros vídeos de alagamentos que a gente viu esses dias.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Ninguém pode se ferrar por causa do outro, e tenho dito.