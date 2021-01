Tumulto na porta da delegacia, em Belford Roxo Lucas Araújo

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 06:00

Se tem alguém que deve dar uma resposta sobre o sumiço de Matheus, Alexandre e Fernando, esse alguém é a polícia.



Não adianta, de forma alguma, quererem inventar culpados ou criar falsas notícias. Nada disso vai trazer as crianças de volta ou explicar o que aconteceu com elas!



As pessoas têm que parar de confundir celeridade com justiça. E muito menos embarcar em fake news! Isso só prejudica, e pode até matar alguém.



Pra quem não tá acompanhando, a gente tá falando do caso dos meninos desaparecidos de Belford Roxo.



É um caso muito sério, que requer muito cuidado e a família merece uma resposta o quanto antes, é obrigação da polícia! Mas não dá pra tolerar o que aconteceu ontem em frente à delegacia na Baixada.



Desde as primeiras horas do dia, a população se sustentou numa história que em nenhum momento foi confirmada pelas autoridades.



A única alternativa do momento é confiar no trabalho da polícia e pressionar por resposta. Porque acreditar em áudio de WhatsApp é dose e pode piorar a situação



É claro que toda informação é importante, muita gente quer sim ajudar de coração, mas acaba atrapalhando... Por isso é necessário checar.



O próprio delegado Uriel Alcântara, responsável pelo caso, já pediu cautela e disse que tudo ainda é um mistério, que toda investigação foge de qualquer padrão policial.



Não há câmeras, testemunhas, nenhum trajeto há vestígios!



As pessoas precisam ter paciência, cobrar sim, mas esperar a resposta da polícia. Se existe algum culpado, vai aparecer! Não é fazer justiça com as próprias mãos... Porque o que a gente já cansou de ver por aí foi injustiça.



Tudo isso só colabora para que o mistério aumente... Ganhe força!



Agora, traficante querendo fazer papel de policial é demais, né? povo tem é que abrir o olho pra não cair em pegadinha de vagabundo.



Matar ou torturar qualquer pessoa, entregar pra polícia, botar fogo em ônibus, não vai resolver nada... Só criar mais tumulto!



O que tem que acontecer é cobrar de forma legal e a gente tá aqui pra isso! Nada do que foi visto ontem. É preciso buscar a verdade, ter calma, embora seja difícil, para que se chegue até esses meninos e dê fim à essa agonia que já dura mais de 15 dias.



3,2,1... É DEDO NA CARA!

Pingo no I

Publicidade

Quem trabalha como maqueiro no prédio do INCA, da Praça da Cruz Vermelha, não sabe o que é ver a cor do dinheiro faz tempo.



Os funcionários terceirizados da empresa Flex Hércules estão desde o ano passado com salários atrasados e benefícios cortados. Os maqueiros ainda denunciam que dos 40% de insalubridade que deveriam receber, só estão ganhando 20%.



“A gente não sabe quem tá devendo nessa história... Se é o INCA ou a empresa que não repassa pra gente. É uma falta de respeito, porque já não basta as cadeiras e macas estarem precárias, a gente ainda é obrigado a fazer serviços que não são nossos, tudo isso sem ganhar um real”, conta um maqueiro que pediu para não ser identificado.



Bizarro como o funcionário sempre tem que ser esculachado... Pera lá, né!



A coluna procurou o INCA, que informou que o pagamento dos maqueiros terceirizados é de responsabilidade da empresa Flex. O Instituto ainda disse que o setor responsável pela gestão do contrato já notificou a empresa sobre o atraso pontual do pagamento dos salários e que o salário será depositado no menor prazo possível, até amanhã. A empresa também se compromete em depositar multa compensatória pelo atraso.



Bora colocar o Pingo no I..



Nem adianta dizer que a culpa é da pandemia, hein! Essa historinha ninguém cai mais.

Tá bonito!

Publicidade

Ih, eu já quero ler, hein! A Polícia Civil agora tem uma revista especializada para quem curte Inteligência de Segurança Pública.



A ideia foi da Doutora Zoraia Saint’Clair Branco, que sentiu a necessidade de divulgar estudos científicos, pesquisas, práticas e manuais, principalmente para órgãos do governo e para comunidade acadêmica.



“A revista é voltada para qualquer pessoa que tenha interesse em informações da área de inteligência e já conta com dois volumes lançados”, conta Zoraia.



Também vão ter aspectos sociais e até tecnológicos! Ela é digital e o link de acesso é: http://esisperj-ead.pcivil.rj.gov.br



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Uma boa leitura nunca é demais, e tenho dito!