Publicado 22/01/2021 00:00 | Atualizado 22/01/2021 09:58

Já internada, na cama do hospital, Amanda Reis, moradora de São João de Meriti, recebeu a notícia de que possivelmente seria intubada.

Era segunda-feira, um dia depois do seu aniversário de quarenta e três anos. Ainda com um pouco de fôlego "natural", pediu um papel e uma caneta para a enfermeira e escreveu este bilhete (foto) para os dois filhos.

Com letra "de mão", deixou de herança e lembrança o amor de mãe, saudade de mãe antes de partir.

Sim, depois de 5 dias internada no Pam de São João, ela não resistiu e morreu.

Mais uma vítima desse vírus agressivo, impiedoso e traiçoeiro.

Os negacionistas insistem no destino. Não é.

Amanda tinha rotina, tinha família, tinha amigos, tinha a fé, tinha uma vida pela frente.

Os primeiros sintomas chegaram e rapidamente a vida foi cortada, tudo muito rápido.

"Nos pegou de surpresa. Dói muito, mas aos poucos vamos superar", conta Lucas Mugnoez, de 24 anos, filho mais velho de Amanda.

Quantos órfãos da covid, de mães jovens, no auge da vida, a pandemia já deixou por aí nesse tempo.

Há também aqueles órfãos que viveram com seus pais até a velhice e aceitariam o inevitável, mas não de covid.

Pois é, ela leva rápido e não dá chance de despedida.

Esse rasgo de papel com as últimas palavras de Amanda não é só um adeus... É o impacto de uma bala perdida, é o inimigo sem ser contido.. É o "e se" que, com certeza, acompanha quem já perdeu alguém.

Não é destino, é fato.





PINGO NO I

Peço desculpas à Dona Margarida, moradora de Austin, na Baixada.

Há quatro meses ela está sem água. E por que merece nosso pedido de desculpas? A gente fez a nossa parte, colocou a posição da Cedae de que o problema seria resolvido em 22 de dezembro. E seguimos com a vida. O prazo não foi cumprido e ela segue se virando como pode!

Mas não é só ela...

Bairros como Santa Cruz, Padre Miguel, Madureira e outros municípios, como São Gonçalo, seguem sem água nas casas. Algumas pessoas já relatam gosto e cheiro estranhos..."Dejavú" de 2020? Não, por favor!

O monopólio do serviço e a falta de fiscalização e cobrança levam a tudo isso.

Quando a gente não gosta do produto ou atendi-

mento, troca de empresa, né? Com a água, não dá.

Ninguém sabe mais o que fazer! Pelo visto, nem a Cedae, já que não entrega o serviço com eficiência.

"É um perrengue danado. Mais de três semanas e ninguém sequer veio analisar o problema", conta Sebastião Araújo, do Cesarão, em Santa Cruz.

A coluna mais uma vez foi atrás da Dona Cedae, que afirmou que equipes irão aos locais informados em até 24h.

Bora colocar o Pingo no I...

Chega a dar sono quando a gente escuta "prazo" ou "promessa". O povo quer solução, e nesse caso, é água na torneira... Pra ontem!

Ah, e lembra da Dona Margarida de Austin? A conta dela já chegou! Isso eles não atrasam.

TÁ FEIO!

Bob foi levado por assaltantes no feriado Arquivo Pessoal

Devolvam o Bob!

A família dele estava passando próximo ao Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, quando vagabundos fortemente armados levaram o carro com o cachorrinho dentro.

O que era pra ser um feriado em Cabo Frio virou pesadelo!

"Meu filho de 1 ano e 9 meses não para de chamar pelo Bob, é o tempo inteiro chorando", afirma Luana Muniz, dona do animal.

Por favor, qualquer informação de Bob, quem puder devolver, é só entrar em contato pelo: (21) 99613-1615

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Nem cachorro tem sossego por aqui, e tenho dito.