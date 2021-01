Por O Dia

"A gente não tem tempo pra esperar, a doença já avançou. Ela tá muito desesperada, tentando se tratar e só tem resposta negativa... Como é que faz?"

O desabafo, agoniado, é de Rafael Guapiassu Oliveira, que desde agosto do ano passado faz uma corrida contra o tempo para salvar a vida da irmã.

Ana Paula tem 41 anos e luta contra um condrossarcoma, um câncer grave na bacia, que não adianta tratar com quimioterapia ou radioterapia, só com cirurgia. Ela precisa operar de qualquer jeito para cuidar da sua filha, de 1 aninho.

Com esse histórico, com certeza vão falar que o problema é a saúde pública... Mas nesse caso, não! Ana tem plano de saúde, que desde então nega que ela faça a cirurgia pelo convênio, um procedimento que custa 35 mil reais.

"Ela desistiu de fazer a cirurgia pelo plano, porque é muita enrolação. Eles começaram a negar vários exames, a biópsia também. Todo e qualquer exame que é aprovado, ela tem que sair de Nova Iguaçu para fazer na Zona Sul. É muito desgastante", afirma Rafael.

É um descaso muito grande com quem gasta uma nota com planos que deveriam dar o melhor serviço e cobertura... Porque pagar por algo que você acredita ser de excelência, e receber esse tipo de tratamento, é demais!

Por incrível que pareça, Ana está recebendo um tratamento melhor no hospital público, do que no particular, já que desde dezembro ela se trata pelo INTO, e já tem consulta marcada para o próximo dia 2.

"Eu não quero nada além do que a minha irmã merece, salvar sua vida", finaliza Rafael.

A coluna foi atrás do plano de saúde de Ana Paula para saber o motivo de tanta demora.

O plano informou que aguarda pareceres técnicos sobre o caso. A resposta será enviada ainda esta semana.

Vamos ficar em cima, por uma resposta para Ana Paula, Rafael e toda família.

TÁ FEIO! Carla teve o carro roubado, e agora promove rifa para conseguir comprar as peças que os ladrões levaram; Divulgação

A história da Carla Cristina Abreu, moradora de Guaratiba, começou lá em 2010, com uma luta pela vida do seu pai, que faleceu em 2019, também na fila para realizar uma cirurgia.

Depois de tanta dificuldade, ela, que cria sua filha de 13 anos sozinha, virou motorista de aplicativo, e no ano passado perdeu seu meio de ganhar a vida, o seu carro, que foi roubado.

Ela conseguiu recuperar o carro, mas as peças foram todas levadas, e ela não tem condições de comprar para continuar trabalhando.

"Eu consegui um carro emprestado para trabalhar de vez em quando e honrar as minhas contas da casa, como água e luz, mas quero o meu carro de volta, para continuar levando minha vida", diz Carla.

Carla e os amigos agora passam uma rifa, de um jogo de mesa e uma cafeteira, para levantar uma graninha e finalmente comprar as peças, que são caras.

Carla é como tantas outras mulheres arrimos de família, o exemplo da mulher brasileira. Aquela que vai lá e faz, com muita garra, mas sem medo de ser feliz.

O link da rifa é https://botanarifa.com/hdvaxpwl

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Bora ajudar esse mulherão, e tenho dito!