André Amaral da Silva, hoje com 23 anos, tem ficha criminal extensa. Aos 15, já praticava roubos e furtos Divulgação

Por Isabele Benito

Publicado 03/02/2021 11:25 | Atualizado 03/02/2021 11:25

Preso na semana passada por policiais da Operação Barra Presente, André Amaral da Silva, hoje com 23 anos, é o reflexo da dura realidade da falta de futuro dos menores infratores.



Na foto oficial da polícia que a coluna teve acesso, no primeiro registro na delegacia, aos 15 anos, ele não tinha sequer um metro e meio de altura!



Sem ressocialização, ele passou de batedor de carteira a sequestrador na Barra da Tijuca.



Tanto é que a prisão dele fez despencar o número de registros de sequestros naquela região.



Mas não é só ele...



Esse, infelizmente, é o futuro da maioria de menores que caem na criminalidade, sem qualquer perspectiva de infância, de adolescência, que é onde se marca os primeiros passos da vida marginal deles.



No Brasil, a discussão não pode ficar na questão rasa que muitos gostam de contestar: a maioridade penal.



Que futuro...



E por mais que você não concorde, sim, é preciso analisar as duas faces da moeda: penalizar com firmeza o crime, mas também dar oportunidades.



A coluna não quer de forma alguma justificar a bandidagem ou romantizar o bandido... Só que a gente precisa entender que num país de desigualdades, a polarização do assunto não ajuda em nada quem tem rara, quase zero, oportunidade.



E o preço disso... Quem acaba pagando? Toda a sociedade.



3,2,1... É DEDO NA CARA!





PINGO NO I





Quando eu digo que não tem limites para a cara de pau...



Em frente à garagem do BRT em Ramos, tem 171 que fica pra lá e pra cá se passando por cadeirante para arrancar dinheiro do povo. O pilantra fica sentado, mas usando as pernas pra se deslocar na cadeira de rodas.



O flagrante foi feito pela repórter Branca Andrade, entre uma entrada e outra num ao vivo.



Ah! Ele Ainda escolhe se usa a cadeira ou as muletas... Eita, picaretagem!



Bora colocar o Pingo no I e abrir bem o olho...



Eita Rio de todo dia! passa a perna nos outros e ainda prejudica quem precisa de verdade.





TÁ BONITO!



A foto de Alexandre Lopes, de 45 anos, que viralizou na última semana, quando segurava um cartaz pedindo por emprego em Niterói, teve final feliz.



Sem trabalhar há quase 2 anos, ele finalmente foi chamado para uma entrevista anteontem e saiu de lá com o emprego de auxiliar de serviços gerais garantido!



“Na hora que o desespero bate, a gente tem que ir à luta pra não fazer besteira. Minha preocupação era o aluguel, que ainda tá atrasado, mas agora tudo vai dar certo”, conversou Alexandre, feliz da vida, com a coluna.