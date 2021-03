'Viver no Rio de Janeiro é uma aventura diária...' divulgação

Por Isabele Benito

Publicado 17/03/2021 06:00

Nem no fim de verão a gente tem descanso... A chuva de ontem, que nem era esperada por muitos, chegou... E foi tão rapidinha que teve gente que nem viu... Só que quem viu, enfrentou um perrengue danado! A rua Teixeira de Castro, em Bonsucesso, por exemplo, por volta de 4 da tarde, virou um mar.



Quem estava trabalhando ou fez uma simples ida ao mercado, ficou ilhado! E das janelas, os moradores filmavam o desespero de quem estava debaixo d’água. “Desde que eu me entendo por gente, há quase 30 anos, isso fica assim. E ainda piora por causa do esgoto! É de indignar, porque a gente nem consegue sair de casa e foi uma chuva rápida, teve até sol depois. Não aguento mais”, conta o morador Sérgio Júnior.



É mermão, viver no Rio de Janeiro é uma aventura diária... É chuva de verdade, de bala, de vírus. Não é fácil não! Se aqui ficou assim, imagina na Baixada? A gente viu por fotos como ficou por lá... São João de Meriti e Mesquita ficaram um terror.



Pior é saber que o verão ainda nem acabou... 3,2,1... É DEDO NA CARA!









Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... É muita cachorrada, e tenho dito.

PINGO NO I

Na boa, já não era pra gente ter que patrulhar aglomeração por aí... O óbvio não precisa ser dito! Ou melhor, precisa sim. Olha o tumulto que ficou a porta da UPA Beira Mar, no Hospital Moacyr do Carmo ontem, em Caxias.



Que confusão! Alô, a gente tá falando de hospital, onde a probabilidade do vírus circular é maior ainda! É claro que se tá todo mundo ali é porque precisa de atendimento, desde que tenha organização. E a zona não é só lá fora! Segundo parentes de pacientes, tem até gente cardíaca internada com quem tá com covid.



E lá foi a coluna atrás da Prefeitura de Caxias saber o porquê dessa bagunça toda... Em nota, a o município informou que mesmo diante do aumento da demanda de pacientes em busca dos serviços de Saúde na unidade, não há registros de que pacientes deixaram de receber atendimento médico. Em função de sua localização, facilidade de acesso e atendimento de portas abertas a população, a UPA tende a receber pacientes não só de Caxias, mas também de outros municípios da Baixada Fluminense e região metropolitana.

A direção do hospital informou também que vem trabalhando com suas equipes de saúde 24 horas, avaliando caso por caso, fazendo a triagem e realocando os casos suspeitos ou confirmados de covid-19, sempre tendo como prioridade o atendimento a todos com segurança epidemiológica.



Bora colocar o Pingo no I... A população também tem que ajudar. Se for só acompanhante, cuidado, pra na próxima semana não virar paciente!



TÁ FEIO!

É tanta imagem assustadora que fica até difícil publicar! Funcionários da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais procuraram a coluna para denunciar o abandono da Fazenda Modelo, em Guaratiba.



Segundo eles, os bichinhos sofrem com a falta de transporte e exames, os canis estão sem manutenção e a ração entregue é de péssima qualidade, ao ponto deles nem tocarem na comida! Até o ônibus para o serviço de castração tá largado no meio do mato.



“É um absurdo, um constrangimento. São muitos os problemas, até com vacinas para os animais. Nós, funcionários, ainda estamos sem receber salário, mas nós não estamos ali só pelo dinheiro, e sim por amor”, conta uma funcionária que pediu para não se identificar.



A coluna procurou a secretaria, mas até o fechamento desta edição, não teve resposta.