A implantação do serviço de intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) nos atendimentos médicos da Clínica da Família Dr. Jorge Campos mudou para melhor a vida e a saúde de dezenas de pessoas com deficiência auditiva no município de Mesquita.



A dona Ana Paula (44 anos), Amanda Carla (41) e Tatiana dos Santos (44), por exemplo, que antes não recebiam atendimentos regulares, agora estão inseridas no Planejamento Familiar. E sinalizam, através da interprete, que “o serviço é muito bom e a saúde ficou melhor”.

Agendada para a manhã de quarta-feira, dia 3, na Clínica da Família Dr. Jorge Campos, situada na Avenida Brasil, nº 1006, no bairro Coreia, dona Ana Paula Detrano da Cruz foi vacinada contra hepatite B e antitetânica. “Antes eu só era vacinada quando alguém me avisava ou quando havia campanha de vacinação. Agora, com a comunicação em Libras, tenho atendimento de saúde regularmente e o serviço é muito bom”, sinaliza dona Ana, através da intérprete de Libras da saúde de Mesquita, Laura Alcântara, 28 anos.



Dona Ana, Amanda e Tatiana sinalizam para a gestora da unidade, Angélica Vieira Marques, 39 anos, que antes buscavam serviços em outras regiões, mas agora tem tudo aqui em Mesquita. Isso porque, a partir da facilidade de se comunicar com os profissionais de saúde através da intérprete de Libras, os surdos são atendidos em todas as especialidades disponíveis na rede de saúde de Mesquita.

Amanda foi em busca da receita para aquisição de medicamentos do marido. “Ele é hipertenso e faz tratamento aqui na Jorge Campos há 2 anos”, justifica. “O serviço aqui é ótimo e perto de casa”, valoriza. Já a Tatiane, que é inserida no Planejamento Familiar da secretaria de Saúde de Mesquita, relata que está fazendo acompanhamento ginecológico, a fim de evitar gravidez. “Quero fazer a colocação do DIU (Dispositivo Intrauterino)”, gesticula.

Mesquita pioneiro



Pioneiro no estado do Rio, na implantação de Libras em atendimento dos serviços de saúde, Mesquita já mudou a vida de muitos surdos e surdas desde o dia 10 de julho de 2019, quando o serviço foi iniciado. “São atendidas, atualmente, mais de 180 pessoas com deficiência auditiva nas Clinicas da Família Dr. Jorge Campos e São José (na avenida União, 676, bairro Santa Terezinha)”, lembra Laura. O serviço de Libras vai além da fronteira de Mesquita. “Se for necessário, acompanho pacientes surdos em procedimentos fora do município, desde que seja encaminhado por Mesquita”, relata.