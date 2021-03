Ao final do curso, os alunos receberão certificação, confecção de uma marca para o negócio e mentoria de 90 dias Reprodução/ Internet

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 13:04

A Prefeitura de Magé está oferecendo gratuitamente o curso InnoJunior, voltado para jovens de 18 a 28 anos com desejo de abrir o próprio negócio. A iniciativa é em parceria com a SAP e o Instituto Besouro de Pesquisa e Fomento Social.

Nas aulas, serão abordados temas como: produto e serviço, ações de divulgação, pesquisa de mercado, projeção de vendas, fluxo de caixa e marketing. Elas serão transmitidas on-line entre os dias 22 e 26 de março, das 18h às 21h, pelo Youtube. As inscrições estão abertas até às 14h do dia 23 de março no site www.innojunior.com



“Seguimos com diversas parcerias para o desenvolvimento da cidade e dos mageenses. O curso InnoJunior é mais uma capacitação gratuita, onde nossos jovens terão a oportunidade de estruturar sua ideia de empreendimento em poucos passos”, disse o prefeito Renato Cozzolino.



Ao final do curso, os alunos receberão certificação, confecção de uma marca para o negócio e mentoria de 90 dias, oferecidos pelo Instituto Besouro.