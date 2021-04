Documentário conta a história dos 19 anos do Festival de Artes Cênicas da Baixada Fluminense Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 13:53

Rio - Bastidores, histórias, memórias, depoimentos e o suor de produtores e seus colaboradores vão ser contados no documentário ‘EncontrArte Para Sempre!?...’, que será lançado nesta quinta-feira (15), fechando a 19ª edição do Festival de Artes Cênicas da Baixada Fluminense.

Voltando no tempo nos últimos 19 anos, o documentário vai utilizar arquivos e bancos de imagens do festival captados durante esse período. Junto com esse acervo, a produção conseguiu entrevistas e depoimentos dos fundadores do festival, artistas participantes, parceiros, e pessoas que se relacionaram em algum momentos com esta história construída desde 2002.

Publicidade

O filme mostrará ainda um pouco deste deste ano tão diferente, com uso de máscaras, álcool em gel e a necessidade de distanciamento social.



A produção tem no roteiro e edição a mão da Artvideo produções, que caminhou registrando o Festival por quase duas décadas e ajudou a construir a memória audiovisual da instituição. Os produtores contam também com a colaboração da escola de cinema da EncontrArte Audiovisual e da Oficina de Ideias na produção. O doc foi patrocinado através do edital Retomada Cultural RJ, da Lei Aldir Blanc, feito pela secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa.