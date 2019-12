O melhor da Baixada

Natal On Clock

Os empresários Darlan Santos, Caroline Medeiros e sua equipe recepcionaram com muito requinte suas revendedoras no coquetel de lançamento da “Coleção Luz” inspirada na época mais mágica do ano.

Desde 2011, a On Clock Semijoias se destaca no mercado por oferecer um atendimento personalizado com qualidade e beleza integrada aos seus produtos comercializando em atacado. A empresa incentiva o empreendedorismo na Baixada Fluminense. A empresária Carol na apresentação do novo mostruário de joias exclamou: “Se quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá em equipe”. Que sucesso!

Onclock - Everton Barsan





Tá Show!





A nova casa de shows da Baixada Fluminense está um sucesso. A estreia ficou por conta do Roupa Nova, Lulu Santos também se apresenta na casa e na próxima quarta-feira o cantor Belo receberá no palco o cantor Pericles. A Via Music Hall está localizada na antiga Via Show, em São João de Meriti. Os portões são abertos às 22h. www.viamusichall.com.br

Via Music Hall - Everton Barsan

Mineira do Rancho



O baixo Rancho Novo, um dos melhores points de Nova Iguaçu, ganhou na semana passada o Restaurante & Chopperia Mineira do Rancho - Comidas Típicas. Lá você pode personalizar seu pedido com três guarnições num cardápio com mais de 40 opções. O casal de empresários Jamal Akkam, Bruna Lobo e os filhos Emily e João Arthur apresentaram o cardápio apetitoso e suas novidades no menu, o Mineirinho Misturado, o Trem de Mandioca, a Feijoada Mineira, o tradicional chouriço e os deliciosos torresmos estão fazendo o maior sucesso. A Mineira do Rancho fica localizada à Rua Luís Sobral, 1225.







Mineira do Rancho - Everton Barsan

A rainha das festas

A empresária iguaçuana Vivian Santos está personalizando o natal dos famosos com suas belas árvores de natal e guirlandas exclusivas e estilizadas. Na foto ela posa com a cantora Ludmilla e a atriz Deborah Secco, que escolheram a loja Vivian Festas pra deixar o natal de suas famílias com mais amor e magia. As lojas Vivian Festas estão localizadas em Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Barra da Tijuca.