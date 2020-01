Semana foi regada de festa

Festa na realeza



A princesa Vittória Ruffatto abriu as portas do castelo para o seu baile de debutante, que aconteceu no Castelo de Itaipava, em Petrópolis para 250 convidados da realeza.



Seus pais, os empresários Wagner Guimarães e Regina Ruffatto, estavam emocionadíssimos. Aplaudido por todos, o tradicional brinde foi feito com a família completa e contou com a presença de Gabriel Guimarães, irmão da princesa.

O vestido de Vittória foi assinado por Carol Hungria e o emocionante cerimonial foi feito pela equipe Vivian Vaz. A pista de dança foi comandada pelo eletrizante Hipertronic, do Hiperativos Eventos. A família iguaçuana está grata a Deus pelo lindo sonho realizado. Parabéns, Vittória!

Ao lado de familiares Vittória Ruffatto comemorou seus 15 anos no Castelo de Itaipava - Flaviano Vaz/ Divulgação

Parabéns, Henrique!



O empresário Henrique Vieira comemorou seus 39 anos em família. Ele recebeu o carinho da sua esposa, a doutora Rubia Pimentel e de seus filhos Pedro e João Victor, que para orgulho da família está cursando medicina. Henrique há 10 anos vem liderando a SegMedic, em Nova Iguaçu, uma rede de clínicas especializada em Saúde humanizada e referência no atendimento ambulatorial no Estado do Rio de Janeiro.

Henrique Vieira comemorou seus 39 anos em família - Arquivo pessoal

Arona comanda camarote no Rio



O promoter nilopolitano Gustavo Arona, comemora 15 anos atendendo a grandes eventos entre eles o Carnaval Carioca. Dono de um renomado escritório de relações públicas, Arona está à frente do Camarote do Porto, novo espaço que vai funcionar na Marquês de Sapucaí, no Rio, a cantora Lexa é a rainha do camarote.