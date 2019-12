A última semana do ano repleta de festa

Festão!



A empresária Patricia Batuli vem deixando sua marca em organizações de belas festas. A 2ª edição do ‘Reveillon Batuli 2020’ foi sucesso de público. O evento foi “All Inclusive” com direito a contagem regressiva. Cerca de 300 participantes se esbaldaram na pista de dança ao som de Rodrigo Santana, do show das Branquelas, feita pela Anima Trem e pelo Dj Artur Bernardo. Patricia agradeceu suas parceiras que assinam com ela os eventos, a gerente Fabiola Menezes e a decoradora Isamara Marques. Há dois anos o grupo vem se destacando no ramo de festas de Nova Iguaçu. Conheça no instagram: @batulifestas





Só toca Top!





O Dj Guilherme Monteiro passará a virada em ação! Ele tocará os sucesso do ano numa pegada bem carioca, na festa ‘Eclética’, que acontece na Mansão Solar do Alto, em Santa Teresa. O evento é open bar e open food. Feliz ano novo! O Dj Guilherme Monteiro tocará em festa da virada que acontece na Mansão Solar do Alto, em Santa Teresa - Divulgação Só toca Top!O Dj Guilherme Monteiro passará a virada em ação! Ele tocará os sucesso do ano numa pegada bem carioca, na festa ‘Eclética’, que acontece na Mansão Solar do Alto, em Santa Teresa. O evento é open bar e open food. Feliz ano novo!