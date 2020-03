Cavalgada do André!

. - Antonio Pinheiro

O deputado estadual André Ceciliano está em plena comemoração. No sábado passado ele participou de uma cavalgada com amigos, políticos e familiares entre Itaguaí, Seropédica e Paracambi, e encerrou o dia com um delicioso churrasco e muita moda de viola, no Haras do Fabinho. Por lá ele reuniu políticos de todas as correntes ideológicas mostrando mais uma vez sua capacidade de diálogo e de unir os extremos. Recebeu também o carinho da sua esposa, a bela doutora Ludimilla Ceciliano. Na terça feira (4) o presidente da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) recebeu a festa surpresa dos amigos deputados, assessores e funcionários, que escolheram o tema ‘Cavalgada da Lua’ para homenageá-lo. Parabéns, André!