Semana de comemoração na Baixada

Referência em Educação!

Uma festa de gala em comemoração aos 30 anos do Colégio Curso Tamandaré de Nova Iguaçu agitou o salão nobre do Nova Iguaçu Country Clube na ultima terça-feira (17). O momento alto da festa foi quando o presidente da Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu Felipinho Ravis entregou a medalha Comendador Soares ao professor e diretor Ricardo Amorim pelo trabalho prestado à sociedade iguaçuana e à rede educacional do país. O vice-prefeito do município Carlos Ferreira também participou das comemorações juntamente com professores, alunos, ex-alunos, funcionários e familiares do Centro Educacional Logos Nova Iguaçu.

Colégio Curso Tamandaré de Nova Iguaçu completou 30 anos - Divulgação/ Leny Spinola



Um sonho de Natal!



O ator Tiago Costa está fazendo o maior sucesso em Itaguaí. Ele é o Papai Noel oficial do 'Natal Encantado' que está fazendo a alegria das famílias no Parque de Exposições. O evento é uma realização da Vale em parceria com a Prefeitura de Itaguaí. O espetáculo encerra hoje (22) e conta com 50 artistas do município entre bailarinos e atores, a direção do espetáculo é uma parceria Tiago Costa com o bailarino Márcio Paulino.

Tiago Costa é o Papai Noel oficial do ‘Natal Encantado’ - Divulgação

Carlson Gracie na VP



O Centro de Treinamento VP em Nova Iguaçu recebe o faixa preta em jiu-jitsu Pedro Oliveira, que faz parte da equipe Carlson Gracie há seis anos. O empresário Alexandre Vitalino está animado com a nova parceria, já que sua academia já é especializada em boxe, treino funcional, muay thai, entre outros. O espaço fica na Rua Dr. Luiz Guimarães, 1129, (antiga 13 de maio), no Centro de Nova Iguaçu.



O lutador de jiu-jitsu Pedro Oliveira esteve no Centro de Treinamento VP, em Nova Iguaçu - Everton Barsan

Glenda de Almeida fez 15 anos com festa temática - Everton Barsan



A bela Glenda de Almeida abriu as portas de seu castelo para os convidado que participaram de seu baile de debutante. O local escolhido foi o Espaço Vanessa Festa, no bairro da Posse, em Nova Iguaçu. A mãe da aniversariante, Juliana de Almeida estava radiante. A tradicional valsa foi o momento mais emocionante da festa que teve direito ao personagem Fera. Foi lindo!