Alerta para a quarentena

A Prefeitura de Duque de Caxias anuncia a criação de novo hospital para tratamento do COVID-19. O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, anunciou na segunda-feira (16/03) a compra da antiga Casa de Saúde São José (unidade particular), através de recursos oriundos do Governo do Estado, e vai oferecer 40 novos leitos para atendimento exclusivo aos pacientes diagnosticados com o novo coronavírus na cidade.

Lailla Vilas Bôas aderiu à campanha de profissionais da saúde alertando a necessidade das pessoas ficarem em casa - Divulgação



A médica Iguaçuana, Lailla Vilas Bôas aderiu à campanha de profissionais da saúde alertando a necessidade das pessoas ficarem em casa nesse momento crítico. A pediatra postou em suas redes sociais. "Eu vou para o hospital por você e pelos seus! Você pode ficar em casa por mim e pelos meus? Obrigada!" Previna-se. Lave as mãos.

Paracambi decretou situação de emergência na saúde pública - Divulgação



A prefeita Lucimar do Dr. Flávio publicou na terça-feira (17) o decreto que reconhece a situação de emergência na saúde pública do município de Paracambi por conta do risco de contágio em massa do novo coronavírus. O documento prevê medidas de enfrentamento da doença. Na coletiva, ela contou com o secretário de Governo, Flávio Campos, o secretário de Saúde, Diego Almeida e o secretário de Educação e Esportes, Mariano Almeida. Confira o que muda na cidade pelo site. www.paracambi.rj.gov.br

Cintia Papa é a mais nova advogada - Arquivo pessoal



A jornalista Cintia Papa acabou de concluir sua formatura em Direito. A mais nova advogada recebeu amigos e familiares, na Casa de Espanha, em Botafogo. Papa agradeceu o carinho de todos em especial do seu marido, o empresário, Rogério Goulart e seu filho, Lucas, de 7 anos, pelo apoio em todo período de estudos. Sucesso!