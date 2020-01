Oito anos de sucesso



O casal de empresários Caroline Medeiros e Darlan Cunha brindaram aos oito anos da On Clock Semijoias - Divulgação

A comemoração dos oito anos da On Clock Semijoias foi luxuoso. O casal de empresários Caroline Medeiros e Darlan Cunha promoveram um delicioso coquetel em seu showroom e fizeram o brinde emocionados. A empresa de comércio atacado apoia o empreendedorismo feminino e se destaca produzindo semijoias exclusivas banhadas a ouro 18k. O evento organizado pela assessora de Eventos Vanessa Bauer teve a presença vip da modelo e digital influencer Janiellen Lopez (foto), de revendedoras, amigos e da equipe On Clock. A loja fica situada no Top Commerce, no Centro de Nova Iguaçu. A digital influencer Janiellen Lopez marcou presença no evento - Divulgação

Riqueza da Baixada



O notável Kauê Penna, de 13 anos representando a Baixada Fluminense está sendo um show à parte no The Voices Kids, edição 2020. O menino nascido no Morro do Embaixador, em São João de Meriti, fechou o primeiro dia de audições às cegas com chave de ouro. Ele escolheu o hit “Run To You”, levando Claudia Leitte e Simaria às lágrimas. Todos os técnicos viraram as cadeiras para Kauê, que optou pelo time Carlinhos Brown.

Kauê Penna, de 13 anos representa a Baixada Fluminense no The Voices Kids - Divulgação



Anitta na Baixada



Na próxima quinta-feira (30) a popstar Anitta fará o show na Via Music Hall, em São João de Meriti. Quem também subirá ao palco será o cantor Thiaguinho e o Dj Zullu na edição 'Respeita a minha História'. A casa de shows abre às 22h. Prepara!

Anitta fará o show na Via Music Hall, em São João de Meriti - Divulgação



Que isso, Gordinho!



"Ano novo, sorriso novo", brinca o jornalista Rodrigo Teixeira ao realizar mais uma etapa do seu tratamento de clareamento com a Dra. Fernanda Braz, da clínica Saúde do Sorriso, em Duque de Caxias. Ele é colunista do Meia Hora e atualmente assinou contrato com a RedeTV. Sucesso!