A empreendedora e máster coach Monique Gracielle ministrará palestras. Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 17:11

Celebrando o Dia Internacional da Mulher – comemorado dia 8 de março -, o TopShopping, em parceria com a empreendedora Monique Gracielle, promove um evento sobre empreendedorismo feminino. O encontro é exclusivo para as mulheres e pretende inspirar novas microempresárias da Baixada Fluminense.

A ação visa proporcionar canais que possam ajudar às mulheres a estruturarem seu negócio a partir de histórias inspiradoras através de palestras, bate–papos e feira de negócios obre o universo do empreendedorismo. A empreendedora e máster coach Monique Gracielle é quem irá ministrar a palestra. Os temas abordados serão: ‘o que é e porque empreender’; ‘como despertar a mente empreendedora’; ‘desafios da mulher no empreendedorismo’; ‘como se diferenciar como empreendedora e se manter firme em meio à crise’.

O evento Empreendedorismo Feminino acontece nos dias 06 (sábado) e 07 (domingo), a partir das 14h, na Praça de Eventos do 1º Piso.

Confira a programação:

Sábado - 06/03

14h às 22h - Feira, exposição e gastronomia.

16h - Workshop com Monique Gracielle: O que é e porque empreender / Como despertar a mente empreendedora.



Domingo - dia 07/03

14h às 21h - Feira, exposição e gastronomia.

16h - Workshop com Monique Gracielle: Desafios da mulher no empreendedorismo / Como se diferenciar como empreendedora e se manter firme em meio à crise.