O horário de funcionamento do shopping permanece de 10h às 22h. Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 15:08 | Atualizado 15/04/2021 16:51

Conforme permitido pela prefeitura de Nova Iguaçu, o comércio já está podendo funcionar e o Shopping Nova Iguaçu segue abrindo normalmente desde o início dessa semana.

O horário de funcionamento do shopping permanece de 10h às 22h, como antes do lockdown. No entanto, há algumas mudanças para algumas operações.



- Lojas, academias, restaurantes da praça de alimentação e Baixo Pedreira funcionando em horário normal.

- Atividades de entretenimento funcionando normal, com exceção do Super Star Park e dos eventos.



E para proteger ainda mais os clientes, o shopping está reforçando a rotina de sanitização e desinfecção com investimento em tecnologias especializadas em sanitização, líder mundial de inspeção que concebeu uma certificação que atesta o centro comercial como ambiente seguro para clientes, lojistas e colaboradores, com o selo Bureau Veritas.



O uso da máscara é obrigatório. Sempre que puder lave as mãos ou utilize álcool 70%.