Há 12 anos Augusto Vargas intepreta São Jorge e o cavalo cenográfico é uma assinatura de Raimundo Rodriguez. Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 12:55 | Atualizado 23/04/2021 13:01

Hoje (23) às 20h30, no canal do YouTube da Igreja Nossa Senhora de Fátima e São Jorge, de Nova Iguaçu acontecerá a Live Solidária Salve São Jorge 2021. O conteúdo é beneficente e está no site, www.vakinha.com.br/vaquinha/live-solidaria-salve-sao-jorge-2021

A peça teatral é assinada pelo diretor, Carlos Eduardo Freitas, o elenco conta com o ator, Marcelo Borghi interpretando o imperador Diocleciano, a cantora e atriz Fernanda Morais também abrilhantará a história, juntamente com Mara Lopes e a narração vem na voz de Josy Louzada. O Balé será da Escola de Dança Rodrigues Hermida composto pela direção de Karine Rodrigues, as bailarinas, Stella Campos, Eduarda Volotão e Carolina Lima. O cavalo cenográfico e os figurinos de São Jorge e Diocleciano foram assinados por Raimundo Rodriguez e a performance do dragão é de Camila Torres. O cenário da peça é uma obra do ator Tiago Costa, a filmagem, edição e montagens, pela TvHitz, o apoio cultural, Art Pão, Flower Style e Salão Kelly Sant’anna, entre outros parceiros e integrantes do espetáculo. Assista e contribua!