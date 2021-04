Ex-BBB Fani Pacheco faz mutirão em apoio a Camilla de Lucas, no BBB 21. Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 08:29

A iguaçuana Fani Pacheco que foi uma das protagonistas da edição 7, do reality show da Tv Globo, levantou um mutirão em suas redes sociais com a #FicaCamilla pedindo pela permanência da BBB 21 Camilla de Lucas, que ganhou notoriedade na edição, que está no ar desde 25 de janeiro, pela coragem de enfrentar à ex-BBB Karol Conká, que foi eliminada com mais de 99% de rejeição.

A influencer Digital está enfrentando seu primeiro paredão desde o início da estreia, com a dupla, o crossfiteiro Arthur Picoli, de Conduru e a funkeira Pocah, de Duque de Caxias.

Fani ainda reforça em seu Instagram que é, #ForaArthur.

O resultado será no paredão de hoje(27), após a novela das nove, Império.