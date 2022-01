Nuno9jan - ARTE KIKO

Publicado 09/01/2022 06:00

O Carnaval de 2022, para a felicidade do povo e alívio das autoridades, só começa nos instantes finais de fevereiro e vai até o dia 1º de março. Ou seja, a terça-feira gorda, que este ano coincidirá com o aniversário da capital, por mais próxima que pareça, ainda está distante o suficiente para se adiar por mais uma semana ou duas a decisão final sobre o tamanho da festa. Trata-se de uma decisão delicada, que precisa levar em conta a tradição, a Economia e a alegria do Rio de Janeiro. Por isso mesmo, há muito mais variáveis para se levar em conta do que é possível perceber à primeira vista.



O ideal, é claro, seria que a pandemia já estivesse totalmente debelada, que as pessoas pudessem se aglomerar sem riscos e que o Carnaval pudesse ser um momento de descontração, como sempre foi, e não de preocupação. Isso, infelizmente, não é possível neste momento. A nova variante do coronavírus, a Ômicron, está se espalhando com rapidez pelo Brasil afora — e é preciso evitar que a festa que sempre foi sinônimo de alegria se transforme na causa de uma tragédia de proporções terríveis.



O que está decidido, por enquanto, é que haverá o desfile das Escolas de Samba na Marquês de Sapucaí. Havia uma reunião prevista para a sexta-feira passada, quando se discutiriam alternativas para que os blocos, que não irão às ruas, possam oferecer diversão para os foliões em espaços fechados e controlados. Por prudência, o encontro foi cancelado.



A definição do tamanho do Carnaval é o tipo da decisão urgente que, paradoxalmente, deve ser adiada o máximo possível. A ideia defendida por Rita Fernandes, presidente da Sebastiana (a principal entre as associações que representam os blocos do Rio), é aguardar um pouco mais para tomar a decisão. Ótimo. Num momento como esse, qualquer minuto que se ganhar antes que o martelo seja batido pode fazer uma diferença enorme no resultado final.



As autoridades de Saúde dizem que a Ômicron, embora se alastre com mais rapidez, é menos agressiva do que as variantes anteriores. É preciso, portanto, que os dados sobre a evolução bem como os efeitos e os riscos da doença em seu estado atual sejam bem avaliados. Os limites da festa precisam ser estabelecidos com base na mesmíssima Ciência que tantas vezes justificou a defesa de medidas duras de restrição à aglomeração de pessoas.



PIERROT E ARLEQUIM — Imaginar que as pessoas este ano atenderão a recomendação de ficar em casa durante os dias da folia para impedir a propagação da doença é o mesmo que acreditar que, na lenda carnavalesca, o coração da Colombina finalmente se decidirá entre a pureza do amor do Pierrot e a ousadia tentadora do Arlequim. Mas é bom deixar claro: ninguém aqui está defendendo que as pessoas saiam às ruas de forma irresponsável e que simplesmente ignorem os riscos de uma doença que ainda pode causar muita tristeza.



Nada disso! O que está sendo defendido é a necessidade de se levar a realidade em conta e, sem hipocrisia, se preparar para o que pode acontecer depois da Quarta-Feira de Cinzas. A impressão é que, depois de dois anos de restrições, quando as pessoas, em sua maioria, aderiram à ideia da imunização, o medo da covid-19 vai diminuindo pouco a pouco.



O aumento do número de casos no início deste ano vêm sendo atribuído justamente à falta de receio de contágio visto na passagem de ano. Era possível contar nos dedos as pessoas que usaram máscaras durante a queima de fogos em Copacabana e em outros pontos da orla. Se foi assim no Réveillon, por que esperar uma atitude mais contida na maior festa da cidade?



Esse é apenas um dos aspectos que pressionam para que o Carnaval que, mesmo não sendo geral e irrestrito como sempre foi, seja o mais amplo possível em 2022. Há um outro, tão importante quanto esse e que também não pode posto de lado nas avaliações. Trata-se do impacto do Carnaval sobre a Economia da cidade. A corrente produtiva que deságua na folia já vem se movimentando há um bom tempo e se for contida agora causará desastres maiores do que pode parecer à primeira vista.



Os efeitos de um cancelamento este ano seriam ainda mais devastadores do que foram no ano passado — quando, de certa forma, as pessoas já esperavam por ele. Agora é diferente. Qualquer medida restritiva mais rígida que venha a ser adotada pode causar um efeito dominó que jogará ao chão todo esse movimento que parece ser o início da recuperação da Economia e dos empregos no Rio.



O primeiro impacto seria sentido pela rede hoteleira, que trabalha com a expectativa de 100% de lotação para este ano — e sofreria com um cancelamento súbito das reservas. Os restaurantes iriam no mesmo embalo. Haveria a frustração das receitas de milhares de pequenos empreendedores que vivem do atendimento ao turista e ao carioca que vai às ruas do Rio nas épocas de festas. É impossível prever o tamanho do prejuízo que uma decisão como essa acarretaria. Mas é possível antever que as consequências para a população serão funestas.



PESOS E MEDIDAS — Num cenário como esse, a decisão de autorizar os desfiles no Sambódromo e de proibir os blocos de rua foi a mais correta. Ela é uma combinação de respeito à Ciência, à Saúde da população e à Economia da cidade. No primeiro momento, houve quem reagisse com a má vontade que normalmente se tem diante de qualquer decisão de qualquer autoridade. Muita gente tratou a decisão como se a prefeitura tivesse utilizado na hora de liberar o Carnaval mais caro e “elitizado” do Sambódromo pesos e medidas diferentes das que usou para barrar a folia mais “popular” nas ruas.



É evidente que não se trata disso. Tudo o que a prefeitura fez foi reafirmar o que vem sendo recomendado desde o início da pandemia e se apoiar nos princípios da “Ciência” para tomar a medida que tomou. O que ela fez foi estabelecer, na medida do possível, uma linha divisória entre as pessoas que acreditaram na vacina e as que negaram as recomendações das autoridades de Saúde pública.



Isso mesmo. Quem levou a sério o risco de contágio e se vacinou, poderá entrar na festa do Sambódromo ou dos espaços fechados que, tomara, serão criados para receber os blocos de rua. Quem negou os efeitos protetores da imunização e se recusou a levar a picada no braço ficará de fora. Simples assim!



Em 1977, João Bosco e Aldir Blanc pediam no samba Plataforma que ninguém tentasse organizar o Carnaval nem viesse com os cordões de isolamento que separam o povo dos blocos nos desfiles de rua. E ordenavam: “não põe corda do meu bloco!” Aldir foi uma das vítimas que a covid fez antes que a vacina surgisse para proteger a população. De onde ele estiver, tenho certeza de que, este ano, por mais que amasse a folia, aprovaria medidas capazes de fazer com que a festa seja o mais segura possível. Tanto para os que querem só se divertir quando para os que precisam do Carnaval para por comida na mesa da família.



