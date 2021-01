André Carvalho Vargas, secretário municipal de Saúde e Defesa Civil: 'Todos receberão a segunda dose após duas semanas. Só estamos aguardando a chegada da vacina para iniciarmos' Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 18/01/2021 19:59 | Atualizado 18/01/2021 20:23

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde começa a vacinar contra o coronavírus, a partir da próxima quarta-feira (20), às 10h, todos os profissionais de saúde da ativa, moradores de residências terapêuticas e idosos em instituições de longa permanência diretamente nos locais onde estão. Profissionais da saúde serão vacinados nas unidades em que trabalham. Não haverá, portanto, imunização em postos de saúde neste primeiro momento. A cidade vai receber, nesta primeira fase, 13.149 doses da Coronavac. Idosos não institucionalizados com mais de 75 anos receberão a dose em outra etapa.

Todos receberão a segunda dose após duas semanas, conforme tratado com a Secretaria de Estado de Saúde. Portanto, as demais vacinas só serão entregues após a aplicação da primeira dose. Todas as decisões que estão sendo tomadas são baseadas no informe técnico do Ministério da Saúde.

“Estamos preparados para vacinar conforme orientação do Ministério da Saúde, que priorizou profissionais da linha de frente da saúde e idosos institucionalizados. Só estamos aguardando a chegada da vacina para iniciarmos. Baseado em nossa experiência com campanhas deste tipo, imunizaremos, esse primeiro grupo, em curto espaço de tempo”, disse o secretário municipal de Saúde, André Carvalho Vargas.

No último sábado (16), a pasta gonçalense recebeu 312 mil seringas com agulhas da Secretaria de Estado de Saúde. A vacina anti-coronavírus é contraindicada para menores de 18 anos, gestantes, pessoas que já apresentaram reação anafilática confirmada a qualquer componente e aquelas com sintomas da doença.

Dos 84 leitos disponíveis para enfermaria nos hospitais de referência para pacientes com Covid-19 em São Gonçalo, apenas 30 estão ocupados, ou seja, cerca de 35% da capacidade. Nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), são 44 vagas e 22 em uso - uma ocupação de 50%. No Pronto-Socorro Infantil Darcy Vargas, há seis leitos de enfermaria e só um ocupado. Já no CTI, são oito leitos e sete estão ocupados.